Alejandro Garcia Reneses - ein so großer und klangvoller Trainer-Name des internationalen Basketball arbeitet zukünftig in Berlin. Das ist ein Beleg, welchen Ruf Alba noch immer in Europa besitzt; auch wenn die sportlich besten Tage schon länger vorbei sind. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht wiederkommen können - und genau das soll Garcia Reneses jetzt anstoßen. Mit neun spanischen Meisterschaften, fünf spanischen Pokalsiegen, fünf europäischen Titeln sowie dem Gewinn der olympischen Silbermedaille mit Spanien ist "Aito" einer der erfolgreichsten Coaches des Kontinents. Zudem wird er als einzigartiger Förderer junger Talente geschätzt.

In Berlin soll er nun seine nachgewiesenen Qualitäten erneut unter Beweis stellen: gute Spieler weiterentwickeln und gleichzeitig mit dem Team auf hohem Niveau wettbewerbsfähig sein. "Ich möchte meine Spieler besser machen. Und nicht nur die jungen", sagte er am Mittwoch in Berlin. "Wir wollen als Team wachsen." Garcia Reneses soll Impulse zur Qualitätssteigerung geben, so der Wunsch der Alba-Führung.



Geboren wurde Alejandro "Aito" Garcia Reneses am 20. Dezember 1946 in Spaniens Hauptstadt Madrid. Mit 13 Jahren begann er Basketball zu spielen, wenig später war er schon für die Junioren-Nationalmannschaft seines Heimatlandes aktiv. Im Alter von 27 Jahren beendete er seine Spielerkarriere und wechselte an die Seitenlinie. Der ruhmreiche FC Barcelona war dabei seine prominenteste Station. 2015 wurde er zum Coach des Jahres im Eurocup gewählt.