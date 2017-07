Audio: radioBERLIN, 30.07.2017, Thorsten Iffland

1:2-Niederlage gegen Dänemark - DFB-Frauen scheitern im EM-Viertelfinale

30.07.17 | 15:02 Uhr

Der Traum vom neunten EM-Titel ist aus: Die DFB-Frauen unterlagen am Sonntag überraschend im Viertelfinale der Fußball-EM gegen Dänemark. Das Spiel musste die DFB-Elf ohne die Potsdamerin Svenja Huth bestreiten – und mit 15 Stunden Verspätung.

Tränen bei den deutschen Fußballerinnen – erstmals in der EM-Geschichte sind die deutschen Fußball-Frauen im Viertelfinale ausgeschieden. Bei der Europameisterschaft in den Niederlanden scheiterten sie am Sonntag gegen Außenseiter Dänemark. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag der dänischen Auswahl überraschend mit 1:2 (1:1). Das Spiel in Rotterdam war von Samstagabend auf Sonntagmittag verschoben worden. Der Grund: Der Platz war am Samstag nach schweren Regenfällen unbespielbar. Mit rund 15 Stunden Verspätung ging es dann los. Zumindest zeitweise kam am Sonntag die Sonne hervor, auch wenn es während der Partie immer wieder kräftige Schauer gab. Am Ende verpasste das deutsche Team erstmals seit dem Titelgewinn 1989 den Einzug ins EM-Halbfinale.

Bis zur Halbzeitpause lag Deutschland in Führung

Der Titelverteidiger erwischte vor 5.251 Zuschauern - weniger als am Samstag - einen optimalen Start. Isabel Kerschowski brachte den Titelverteidiger bereits in der 3. Spielminute in Führung. Doch danach drehten die Däninnen die Partie: Nadia Nadim (49.) gelang kurz nach der Pause der Ausgleich für die Däninnen, ehe Theresa Nielsen (83.) den Siegtreffer erzielte. Trainerin Jones blieb bei ihrer Anfangsformation, für die sie sich bereits am Samstag entschieden hatte. Erstmals bei dieser EM rückte Mittelfeldspielerin Linda Dallmann neben Anja Mittag in die Sturmspitze. In der Innenverteidigung spielte die erfahrene Wolfsburgerin Lena Goeßling, die im letzten Gruppenspiel beim 2:0 gegen Russland ein tolles Comeback nach mehr als acht Monaten Verletzungspause gefeiert hatte.

DFB-Elf musste auf Potsdamerin Svenja Huth verzichten

Das Viertelfinale gegen Dänemark mussten die DFB-Frauen ohne Svenja Huth bestreiten. Die Stürmerin von Turbine Potsdam hatte sich zum Turnierauftakt am 17. Juli im Spiel gegen Schweden (0:0) einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Huth hatte bereits erste Laufeinheiten absolviert und wäre im Optimalfall für einen Einsatz in einem möglichen Halbfinale am 3. August infrage gekommen.

Gastgeber Holland steht schon im Halbfinale

Im Halbfinale trifft Dänemark am kommenden Donnerstag in Breda entweder auf EM-Neuling Österreich oder Spanien. Gastgeber Niederlande hatte schon am Samstag mit einem 2:0 gegen den Olympia-Zweiten Schweden als erste Nation das Halbfinale erreicht.