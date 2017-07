Der hatte Berlins Team zwei Jahre lang immer wieder getragen, zuletzt war er mit Abstand Albas Topscorer. Durch seine unorthodoxen Bewegungen und seinen sicheren Wurf aus der Mitteldistanz hatte Kikanovic eher gewirkt wie ein zu groß geratener Flügelspieler mit schlackernden Armen. Das Hinlangen unter den Körben aber, speziell bei den Rebounds, war nicht gerade seine Stärke. Leider auch nicht die seines Center-Kollegens Bogdan Radosavljevic. Als der Wechsel Kikanovics zum AS Monaco feststand, gaben die Berliner Verantwortlichen bekannt: Der nächste Große soll was anderes können.

Alba Berlin hat einen Nachfolger für den verabschiedeten Elmedin Kikanovic eingestellt: Der 25 Jahre alte Center Dennis Clifford zieht von Kalifornien an die Spree, das bestätigte der Klub am Montag. Clifford kommt von den Santa Cruz Warriors, dem Farmteam des NBA-Champions Golden State Warriors. "I'm tall", informiert Clifford auf seinem Instagram-Profil zutreffend, "ich bin groß": Er misst 2,16 Meter und bringt 118 Kilo Kampfgewicht auf die Waage, jeweils deutlich mehr als sein feingliedriger Vorgänger Kikanovic.

Sieht man sich Videos des nun verpflichteten Dennis Clifford an, ahnt man, was sich Albas Sportdirektor Himar Ojeda von ihm verspricht: die nötige Wucht für das Gehakel am Brett, Lust auf Rebounds, Verteidigung, Pässe nach draußen - und blaue Flecken. "Für seine Größe von 2,16 Metern ist er außerdem sehr beweglich. Dennis hat eine sehr gute Saison in der D-League gespielt, verfügt aber über das Potenzial ein noch höheres Level zu erreichen", ließ sich Ojeda zitieren.

Dort legte die Kante aus Bridgewater / Massachussetts in der vergangenen Saison durchschnittlich knapp zwölf Punkte, 8,1 Rebounds und einen Block auf, in 26 Minuten pro Spiel. Das brachte ihn ins All-Star-Team der "Development-League" der NBA. Dort werden all die Spieler geparkt, die bislang nicht gut genug für die Eliteklasse sind, aber noch auf einen Vertrag hoffen. Die meisten schaffen es nicht - also greifen die europäischen Klubs zu.