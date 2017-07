Vor einem Jahr war der französische Meister AS Monaco stark am laufstarken Darida interessiert. Spieler und Verein lehnten die Offerte jedoch ab. "Bereut habe ich das nicht. Niemand weiß, ob ich in Monaco wirklich Stammspieler geworden oder auf der Tribüne gelandet wäre", bemerkte Darida. Bei der Hertha ist der Tscheche unumstritten, hier fühlt er sich wohl. "Wir spielen einen Fußball, der mir liegt, und sind jetzt auch europäisch dabei." Die Berliner haben sich erstmals seit acht Jahren als Sechster direkt für die Europa League qualifiziert. Am 19. August (15.30 Uhr) startet die Hertha mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart in die neue Saison.

Unterdessen läuft die Saison-Vorbereitung weiter auf Hochtouren. Wieder eingestiegen ins Mannschaftstraining ist Sebastian Langkamp. Der Innenverteidiger hatte in dieser Woche wegen Wadenproblemen bislang nur individuelle Einheiten absolviert. "Sebastian kann auch beim Test in Wismar mitspielen", sagte Trainer Pal Dardai am Donnerstag. Am Freitag treten die Berliner um 17.30 Uhr beim Oberligisten Anker Wismar an.

Salomon Kalou und Davie Selke nahmen hingegen nicht am Training teil. Offensivspieler Kalou, der unter Rückenproblemen leidet, solle sich bis zur nächsten Woche auskurieren, sagte Dardai. Angreifer Selke absolvierte Tests zur Leistungsdiagnostik. Alle drei werden in Wismar nicht zum Einsatz kommen, erklärte Dardai.



Die drei Torhüter der ersten Mannschaft mussten am Donnerstag erneut passen. Am Mittwoch hatten Rune Jarstein, Thomas Kraft und Jonathan Klinsmann alle drei wegen Krankheit beziehungsweise verletzungsbedingt die Übungseinheit abbrechen müssen.