Audio: Inforadio | 18.07.2017 | Jakob Rüger

Nach der Saison - Der Berliner Fußball ehrt seine Besten

18.07.17 | 13:47 Uhr

Auf den Berliner Fußballplätzen bereiten sich die Mannschaften wieder auf die neue Spielzeit vor. Der Verband blickte allerdings noch ein letztes Mal zurück auf die abgelaufene Saison und kürte seine besten Kicker - darunter auch ein Nationspieler. Von Jakob Rüger

Das Ambiente war fast schon hollywoodreif. Eine Villa mit großem Garten direkt am Wannsee. Sitzgruppen und Stehtische, dazu ein großes Buffet in einem Zelt. Am Anfang begrüßte der Gastgeber jeden der 200 geladenen Gäste persönlich. Der Berliner Fußball-Verband hatte groß aufgefahren um seine wichtigsten Auszeichnungen zu vergeben bei der "Meisterehrung 2017". Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich die Ehrung für die besten Nachwuchsspieler der Saison, die erfolgreichste Mannschaft Berlins oder den besten Schiedsrichter im Futsal, einer trickreichen Form des Hallenfußballs. Gut sichtbar standen die silbernen Pokale, die ein wenig an den WM-Pokal erinnerten, neben einer großen Bühne.

Warme Worte von Staatssekretär Gaebler

Natürlich durften zu Beginn der Veranstaltung die obligatorischen Reden nicht fehlen. BFV-Präsident Bernd Schultz lobte die erfolgreichen Spielzeiten der beiden Profivereine Hertha BSC und 1. FC Union. Dazu wurden sinkende Zahlen bei den roten Karten und bei den Spielabbrüchen verkündet. Die präventiven Maßnahmen des Verbandes würden langsam Früchte tragen. Warme Worte für die abgelaufene Saison im Berliner Amateurfußball gab es von Sport-Staatssekretär Christian Gaebler (SPD) und vom Landessportbund Berlin.

Marvin Plattenhardt

Bester Profi: Marvin Plattenhardt

Neben den obligatorischen Reden durfte natürlich auch die Unterhaltung für die Gäste nicht fehlen. Auch da dachte man beim BFV groß. Da Fußballfan Marius Müller-Westernhagen aber keine Zeit hatte, wurde er durch ein Double ersetzt. Große Begeisterung konnte der Imitator unter den Gästen jedoch nicht entfachen. Bei der Vergabe der Auszeichnungen herrschte teilweise bessere Stimmung unter den Gästen. Der Star des Abends hatte sich unterdessen heimlich still und leise während der Veranstaltung auf seinen Platz geschlichen. Mit Herthas Marvin Plattenhardt wurde in diesem Sommer erstmals wieder ein Berliner Kicker für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Der Baden-Württemberger ist damit der Stolz der Hauptstadt - und so nahm Plattenhardt die Auszeichnung zu Berlins Fußballer des Jahres entgegen. Der Linksverteidiger stand in diesem Sommer schon auf größeren Bühnen, doch immerhin nahm er, anders als seine Vorgänger in den vergangenen Jahren, den Preis persönlich entgegen. "Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen, aber ganz besonders auch bei allen, die für mich abgestimmt haben. Es ist mir eine große Ehre den Preis entgegenzunehmen", sagte der Confed-Cup-Sieger.

Plattenhardt gibt Autogramme

12.000 Fußballfans hatten einen Monat lang in der "Fußball-Woche" und auf der Seite des BFV in vier Kategorien Profi, Fußballerin, Amateurfußballer und Amateurtrainer abgestimmt. Dabei ließ Plattenhardt immerhin seine Teamkollegen Vedad Ibisevic und Rune Jarstein sowie die Unioner Toni Leistner und Steven Skrzybski hinter sich. Nach der Preisverleihung war Plattenhardt ein gefragter Mann bei den ehrenamtlichen Vereinsvertretern für Autogramme und Selfies. Und so kamen die wohl wichtigsten Vertreter des Berliner Fußballs noch auf ihre Kosten. Denn eines wurde trotz Villa und Wannsee-Blick wieder einmal deutlich: Ohne das Ehrenamt geht nichts auf den Fußballplätzen der Hauptstadt.