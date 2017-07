So kann's kommen: Am Mittwochvormittag hat es alle drei Torhüter von Hertha BSC erwischt. Thomas Kraft, Rune Jarstein und auch Jonathan Klinsmann klagten über Übelkeit oder Schmerzen und mussten das Training abbrechen. Doch Ersatz war schnell gefunden.

Das ist wirklich Pech: Am späten Mittwochvormittag stand Hertha plötzlich ohne Torwart da. Rune Jarstein, Thomas Kraft und Jonathan Klinsmann - alle drei Schlussleute der ersten Mannschaft mussten das Training abbrechen: einer wegen Übelkeit, die beiden anderen wegen teils empfindlicher Schmerzen.

Am schlimmsten hat es Thomas Kraft erwischt: die Nummer Zwei hinter Rune Jarstein bekam einen Schlag auf die Nase und verließ mit schmerzverzerrter Miene den Schenckendorffplatz. "Möglicherweise ist die Nase gebrochen", sagte Hertha-Sprecher Marcus Jung am Mittag rbb|24.

Auch Neuverpflichtung Jonathan Klinsmann hielt nicht die ganze Einheit durch. Der Sohn von Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann litt unter Knieschmerzen und bat den Trainerstab, das Training vorzeitig beenden zu dürfen. "Vorsichthalber haben wir Jonathan rausgenommen - wir müssen abwarten, wie sich das Knie in den nächsten Tagen entwickelt", sagte Jung.

Dritter im Bunde der geplagten Torhüter war am Mittwoch Rune Jarstein: Der Norweger klagte über Übelkeit und musste ebenfalls passen - wobei die Ursache zunächst noch unklar blieb. In der medizinischen Abteilung beim Fußball-Bundesligisten herrschte am Mittwoch jedenfalls Hochbetrieb.