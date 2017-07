Er hat den Frauenfußball in Potsdam praktisch mit erfunden - und war mit seinem Verein Turbine viele Jahre sehr erfolgreich. Bernd Schröder hat als Trainer Meisterschaften in der DDR und im vereinten Deutschland gefeiert. Heute hat er hoffentlich viele Kerzen ausgepustet. Von Karsten Steinmetz

75 Jahre alt ist er jetzt. Allerdings mag Bernd Schröder, der frühere Meistertrainer, keine großen Feiern. Seinen Geburtstag verbringt er deswegen nicht zu Hause in Potsdam, sondern im Elbsandsteingebirge. Dort geht er mit seiner Frau wandern.

Bernd Schröder ist auf den europäischen Fußball-Gipfel geklettert - mit einem Verein, den er selbst 1971 in der DDR als damalige Betriebssportgemeinschaft mit auf den Weg gebracht hat.

Der Respekt von früheren Spielerinnen ist ihm heute noch sicher. "Das, was der Verein ist, hat man ihm zu verdanken, darauf kann er stolz sein", sagt zum Beispiel Jennifer Zietz. Streit bei Turbine gab es trotzdem.

"Wenn Sie Spielerinnen haben, die mit 15, 16 Jahren in den Verein kommen, Sie arbeiten mit ihnen sieben, acht Jahre zusammen, und dann fällt Ihnen plötzlich ein: Sie sind Stars." Natürlich hätten sie sich weiterentwickelt, "aber irgendwo sind die natürlich immer noch die kleinen 15, 16-jährigen Mädels. Das weiß man ja von zu Hause: Die Kinder bleiben immer Kinder", so Schröder.

Diskussionen auf Augenhöhe waren nicht Schröders Sache. Er hielt die Zügel fest in der Hand, pflegte einen oft rauen Umgangston und trieb seine Spielerinnen mit knallhartem Training an. Der Erfolg gab ihm jahrelang Recht. Nur zum Schluss klappte es nicht mehr. Schröders vorletzte Saison beendete Turbine auf dem vierten, die letzte Spielzeit sogar nur auf dem siebten Tabellenplatz. Den richtigen Zeitpunkt für den Abschied hat der langjährige Erfolgstrainer verpasst, erst Nachfolger Matthias Rudolph sorgte wieder für Schwung bei Turbine. Bernd Schröder hat sich mittlerweile an seinen Alltag ohne tägliches Training gewöhnt.



"Ich habe ja 45 Jahre lang Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten und als ich dann ausgeschieden bin, wusste ich, wo es langgeht. Natürlich war das eine Umstellung, aber es hat mir nicht geschadet."