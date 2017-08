Heimspiel gegen Chemie Leipzig - FC Energie will Platz an der Sonne verteidigen

01.08.17 | 07:34 Uhr

In der vergangenen Saison war kein Vorbeikommen an Spitzenreiter Jena, doch inzwischen sind die Thüringer aufgestiegen - und Energie Cottbus ist Tabellenführer der Regionalliga Nordost. Gegen Chemie Leipzig soll das auch so bleiben. Von Andreas Friebel

Am Tag nach dem 4:0 Auswärtssieg in Neustrelitz strahlt Trainer Claus-Dieter Wollitz mit der Sonne um die Wette. Was ihm und seiner Mannschaft in 34 Spielen in der letzten Saison nicht gelang, klappte diesmal gleich am ersten Spieltag: Cottbus ist Spitzenreiter. "Wir wissen natürlich, dass ein Spiel noch keine Rückschlüsse auf die Saison zulässt. Aber das was ich gesehen habe, war richtig gut."

Hintergrund Regionalliga-Start für Cottbus - Mit Retro-Jerseys in den Aufstiegskampf Im zweiten Anlauf soll sie gelingen - die Rückkehr in die dritte Liga. Am Sonntag startet Energie Cottbus in Neustreelitz in die neue Regionalliga-Saison - mit dem Ziel "Staffelsieg". Und der Ex-Bundesligist ist klarer Favorit. Von Andreas Friebel

Energie gegen Chemie - ein Risikospiel

Und richtig gut soll es am Mittwoch (Anpfiff 19.30 Uhr) weitergehen. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison erwarten die Lausitzer mindestens 6.000 Zuschauer. Etwa 750 werden aus Leipzig anreisen, weshalb diese Partie als Risikospiel eingestuft wurde. Der Verein, die Stadtverwaltung und die Polizei verhängten daher besonders sstrenge Sicherheitsvorkehrungen. So soll der Stadioneingang am Cottbuser Stadtring für Energie-Fans geschlossen bleiben, um beide Fanlager strikt voneinander zu trennen. Zudem werden Teile des Stadtrings für den Verkehr gesperrt. Stark alkoholisierten Zuschauern soll der Zutritt zum Stadion der Freundschaft verwehrt bleiben. Darüber hinaus wird der gesamte Stadionbereich mit Videokameras überwacht. Dass überhaupt Zuschauer dabei sein können, hat Cottbus erst spät erreichen können. Nach den Ausschreitungen in Babelsberg hatte das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) eine Heimspielsperre ausgesprochen. Im Berufungsverfahren wurde diese jedoch abgewendet.

"Pele" Wollitz will Dauerkartenverkauf ankurbeln

"Bei uns herrscht jetzt eine große Vorfreude. Wir wollen am Mittwoch das Publikum so verwöhnen, dass es am Samstag gegen Bautzen gleich wieder kommt und vielleicht der ein oder andere noch eine Dauerkarte kauft", so Wollitz.

Der Cottbuser Trainer will eine neue Fußball-Euphorie in der Lausitz entfachen, was im letzten Jahr schon bedingt funktionierte. Nach dem Abstieg kamen im Schnitt knapp 5.500 Besucher in das Stadion der Freundschaft. Jetzt, als erster Spitzenreiter der Saison, hofft er auf eine Steigerung. Die erwarteten 6.000 Zuschauer zum Heimspiel gegen Leipzig sollen da nur der Anfang sein. "Es gibt doch nichts Schöneres, als die Tabellenspitze zu verteidigen. Da wollten wir immer hin. Aber was wir nicht brauchen, ist Überheblichkeit oder die Selbstverständlichkeit, dass jetzt jedes Spiel so läuft wie am Sonntag in Neustrelitz."

Wie stark Chemie Leipzig wirklich ist, kann der Cottbuser Trainer nach einem Spieltag noch nicht sagen. Das Stadtderby gegen Lok Leipzig verlor der Aufsteiger am Wochenende mit 0:1. "Es war aber zu sehen, dass sie eine hohe Laufbereitschaft gezeigt haben. Das erwarte ich am Mittwoch auch", so Wollitz.

Benjamin Förster und Streli Mamba sind gesetzt

Verzichten muss der Energie-Trainer dabei erneut auf Mittelfeldspieler Kevin Weidlich. Er wird geschont. Teamkollege Felix Geisler fehlt wegen einer Knieprellung. Ansonsten können die Lausitzer personell aus dem Vollen schöpfen. Das bedeutet unter anderem auch, dass Wollitz wieder auf sein Sturmduo Benjamin Förster und Streli Mamba setzen wird. Der pfeilschnelle Mamba schoss am Sonntag zwei Tore und setzt damit seine Erfolgsserie aus der letzten Saison weiter fort. "Schnelligkeit kann man nicht kaufen, die hat er. Selbstvertrauen muss man sich aber erarbeiten. Und das haben wir letztes Jahr gemacht. Wenn Streli weiter so spielt, ist die Regionalliga nicht seine letzte Liga", glaubt Trainer Wollitz. Viel für das eigene Selbstvertrauen haben aber auch alle anderen Spieler getan. Mit dem 4:0 im Rücken, soll nun auch gegen Chemie Leipzig gewonnen werden.