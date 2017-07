Nach dem Aus bei Frauen-EM - Trainer-Legende Schröder kritisiert Bundestrainerin Jones

31.07.17 | 11:07 Uhr

Die DFB-Frauen sind am Boden zerstört: Bei der EM in den Niederlanden ist der achtmalige Europameister bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Bundestrainerin Steffi Jones will weitermachen - doch Experten wie die Potsdamer Trainer-Legende Schröder sind skeptisch.



Einen Tag nach dem vorzeitigen Aus für die deutschen Fußball-Frauen bei der Europameisterschaft in den Niederlanden ist eine Diskussion über die Zukunft von Bundestrainerin Steffi Jones entbrannt. Fußballexperten übten deutliche Kritik am Spiel der deutschen Mannschaft. So bezeichnete die frühere Nationalspielerin Inka Grings die Vorstellung bei der 1:2-Pleite gegen Dänemark als "erschreckend"; Bernd Schröder, Deutschlands erfolgreichster Vereinstrainer, spricht von "Alibi-Fußball".

Jones: "Werden sehen, wie es weitergeht"

Jones hatte nach der Niederlage am Sonntag spontan erklärt, weitermachen zu wollen. "Meine eigene Motivation ist da", sagte die 44-Jährige, verwies aber auch auf den Deutschen Fußballbund (DFB): "Die Entscheidungsträger sitzen im DFB. Und die werden sicherlich in den nächsten Tagen mit mir zusammensitzen. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht." Unterstützung erhielt Jones aus dem Kreis ihrer Spielerinnen: "Wir arbeiten seit September sehr gut mit ihr zusammen. Es hat super harmoniert. Wir stehen total hinter ihr", sagte Nationalspielerin Sara Däbritz am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Vielleicht dauere es noch, bis alles ineinander greife. Man könne aus der EM lernen.



"Die ganze Zeit nur Alibi-Fußball gespielt"

Beim Turnier in den Niederlanden hatten die deutschen Frauen nur Mittelmaß gezeigt. Schon die drei Vorrundenspiele ließen Zweifel aufkommen lassen, ob das DFB-Team richtig eingestellt war - auch bei der Potsdamer Trainer-Legende Bernd Schröder. "Uns fehlt es vorne und hinten an Qualität", schimpfte der 75-Jährige am Montag in der "Bild"-Zeitung und monierte, dass Jones zu oft wechseln ließ: "Jedes Spiel eine andere Elf, das gibt keine Sicherheit", sagte Schröder, der mit Turbine Potsdam zwölfmal Deutscher Meister war. Nach dem Olympiasieg 2016 hatte Jones die Nachfolge von Silvia Neid als Bundestrainerin angetreten. In Fachkreisen hatte die Berufung für Verwunderung gesorgt: Zwar war die 44-Jährige zuvor als DFB-Direktorin beschäftigt und als solche verantwortlich für Frauen- und Mädchenfußball. Auf der Trainerbank hatte sie jedoch nur ein Jahr lang gesessen - als Assistentin von Silvia Neid.

DFB kündigt umfassende Analyse an

Ihr erklärtes Ziel, den EM-Titel von 2013 in den Niederlanden zu verteidigen und damit den neunten Titel insgesamt zu holen, hat Jones jedenfalls deutlich verfehlt. Nach der Niederlage gegen Dänemark, durch die das deutsche Team zum ersten Mal seit 30 Jahren das EM-Halbfinale verpasste, kündigte DFB-Chef Reinhard Grindel eine umfassende Analyse an. "Wir werden nunmehr in aller Ruhe, unabhängig von der aktuellen Enttäuschung über das Ausscheiden, mit allen Beteiligten analysieren und überlegen, was zu tun ist, damit unsere Frauen-Nationalmannschaft wieder an frühere Erfolge anknüpfen kann", teilte Grindel mit. Sendung: Antenne Brandenburg, 31.07.2017, 05:00 Uhr