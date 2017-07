Bundesleistungszentrum Kienbaum - Topsportler feiern den Ausbau eines Leistungs-Paradieses

17.07.17 | 18:32 Uhr

Mystisches Mekka für deutsche Topsportler: Das Bundesleistungszentrum Kienbaum war ein paradiesischer Ort und wird im Zuge der Sportreform weiter aufgewertet. Zum Sommerfest gibt sich am Dienstag die Bundeskanzlerin die Ehre. Von Jonas Schützeberg

Es ist kurz nach sechs an diesem Montagmorgen. Quietschend öffnet sich die rot-weiß gestreifte Schranke am Bundesleistungszentrum in Kienbaum. Ruder-Olympiasieger Hans Gruhne ist einer von zwölf Bundespolizisten der Sportfördergruppe, die hier vier Jahre lang ausgebildet werden. Von September bis Weihnachten drücken sie die Schulbank, trainieren vor und nach den Lehrstunden. Jetzt bekommt das Zentrum einen neuen Namen und wird als übergreifende Sportanlage zum "Deutschen Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum für Deutschland" umgebaut. Damit hatte der Deutsche Olympische Sportbund im Dezember entschieden, dass dem Sportzentrum Kienbaum im Landkreis Oder-Spree eine besondere Rolle zukommt. Das Leistungszentrum liegt gut 35 Kilometer östlich von Berlin in der Gemeinde Grünheide. 1949 wurde es als Erholungsheim erbaut, seit 1951 nutzten Sportler die Anlage als Freizeitstätte. Kienbaum war der Trainings- und Forschungsstützpunkt in der DDR. Es gab viele Gerüchte. Viele wollten dorthin, doch die wenigsten bekamen die Chance.

Bau einer Unterdruckkammer in den 60er Jahren

Vor allem aus dem westlichen Ausland hätte man nur allzu gern den Zugang bekommen. In den 60er Jahren wurden die Sporthallen errichtet und sogar eine Unterdruckkammer gebaut, in der Höhentrainingsbedingungen erzeugt werden konnten: Der "Bunker von Kienbaum". Der Sauerstoff konnte so reduziert werden, als befänden sich die Sportler in gut 4.000 Metern Höhe. Daher fuhr in den 80er Jahren auch kaum mehr ein DDR-Sportler ins Höhentrainingslager nach Bulgarien, wie es eigentlich Tradition hatte, sondern ballten sich in Kienbaum.

Alles ist auf dem neuesten Stand

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund wurde Kienbaum 1998 zum Bundesleitungszentrum. 18 Sportarten sind hier zu Hause, von Badminton bis Volleyball. Die Sportstätten werden seitdem ständig ausgebaut. Alles ist auf dem neuesten Stand und bietet ideale Trainingsmöglichkeiten für die Athleten, sagt der Potsdamer Hans Gruhne: „Ich kenne kein anderes Leistungszentrum mit so kurzen Wegen wie in Kienbaum. Als Sportler fühle ich mich hier extrem gut aufgehoben, man wird rund um die Uhr versorgt." Auch die Zimmer, in denen geschlafen wird, seien wirklich gut ausgestattet. "Einzig allein die Ruderstrecke könnte etwas größer sein."

In großen Krafträumen treffen sich Sportler verschiedener Sportarten

Die Strecke, auf der Ruderer und Kanuten ihre Bahnen ziehen - ein See im Herzen des Stützpunktes - ist 1,7 Kilometer lang. Da die Olympische Strecke für Ruderer zwei Kilometer lang ist, müssen die Athleten etwas mehr pendeln als gewohnt. Hans Gruhne hat extra seinen persönlichen Ruder-Einer mit nach Brandenburg genommen, um während der Ausbildungszeit optimal trainieren zu können. Während Gruhne mit der Waffe in der Hand am Schießstand auf die Scheiben zielt, klettert Lukas Dauser aus dem Schaumstoffwürfelbecken. Soeben ist der Turner mit mehreren Salti in das Bad aus grünen, gelben und roten Würfeln eingetaucht. Die deutschen Turner nutzen den Hallenkomplex jedes Jahr für die UWV – die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, bevor es zu einem sportlichen Großereignis geht. Für fast jeden Sportler ist etwas dabei, in den großen Krafträumen trifft man sich. "Es ist auch nach vielen Trainingsjahren noch spannend, was die Jungs und Mädels aus anderen Sportarten so trainieren", sagt Hans Gruhne. Ich versuche das immer ein bisschen zu vergleichen und schaue mir im Krafttraining vor allem von den Leichtathleten noch so die ein oder andere Übung ab."

Hintergrund Kienbaum ist wichtigstes Trainingszentrum - Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt nach Kienbaum Laut Beschluss des Deutschen Olympischen Sportbundes wird das Bundesleistungszentrum Kienbaum zum deutschen olympischen und paralympischen Trainingszentrum umgewidmet. Im Juli soll Angela Merkel den neuen Namen für die besondere Sportstätte vergeben.



Kienbaum hat drei Kältekammern

Neben den Möglichkeiten zum Krafttraining gibt es große Ball- und Schwimmhallen, einen Leichtathletikplatz und zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung. In den Trainingspausen nutzen die Sportler die Physiotherapie. Entspannung gibt es im Solarium, der Sauna oder im Whirlpool. Als besonderes Highlight bietet Kienbaum drei Kältekammern. Den Einstieg bei minus zwölf Grad macht Hans Gruhne noch mit, doch weiter hat er sich nicht vorgewagt. Es sei ihm einfach zu kalt und er sei ja schließlich Sommersportler. Die zweite Kammer kühlt auf minus 60 Grad und die dritte dann auf minus 110 Grad, dort halten es die Topsportler nur wenige Sekunden aus. Den Tag lassen sie klassisch in der Cafeteria ausklingen. Nachdem die Sportler mittags und abends in der Mensa bekocht wurden, werden abends die sozialen Kontakte geknüpft. Der typische "Cuba Libre" heißt hier "Paddelschläger" – er ist ja auch das Lieblingsgetränk der Kanuten. So hat jedes Getränk seinen speziellen Sportlernamen.

Angela Merkel überreicht den "Kienbaum-Award"

Für Hans Gruhne ist die Ausbildung zum Bundespolizisten nach vier Jahren beendet. Nun steht an vier Wochen im Jahr ein Praktikum auf dem Plan. Aktuell arbeitet er am Hauptbahnhof in Potsdam. Den Rest des Jahres kann er sich voll auf den Leistungssport konzentrieren. Beim Sommerfest am Dienstag kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch, um das Zentrum namentlich umzuwidmen. Da möchte er Gruhne dabei sein. Als Höhepunkt des Festes überreicht Angela Merkel den jährlichen "Kienbaum-Award". Nominiert sind Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt, Diskus-Olympiasieger Christoph Harting, Vizeolympiasiegerin im Bogenschießen Lisa Unruh, Turner Andreas Tober und Paralympics-Siegerin Marianne Buggenhagen aus der Leichtathletik. Der Preis wird seit 2012 vergeben für sportliche Höchstleistungen, aber auch für menschliche Werte und den Olympischen Geist. Mit der Aufwertung des Stützpunktes durch die Sportreform werden zukünftig noch mehr Athleten am Stützpunkt trainieren und gefördert. Momentan sind es gut 400 – zumindest 400 Betten gibt es, die meist ausgebucht sind. Auch wenn Hans Gruhne nicht nominiert ist und seine aktive Zeit in Kienbaum weniger geworden ist, kommt er gern an den Stützpunkt zurück - an dem er vier Jahre lang für seinen Olympiasieg in Rio de Janeiro 2016 gearbeitet hat.

Sendung: Antenne Brandenburg, Studio Frankfurt (Oder), 18.07.2017