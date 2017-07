Bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Erfurt hat der Berliner Diskuswerfer Robert Harting seinen zehnten Titel geholt. Katastrophal verlief der Wettbewerb hingegen für seinen jüngeren Bruder Christoph.

Robert Harting ist zum zehnten Mal deutscher Diskus-Meister. Am Samstag schleuderte der Olympiasieger von 2012 sein Sportgerät bei dem Wettbewerb im thüringischen Erfurt souverän auf eine Weite von 65,65 Metern. Sein jüngerer Bruder Christoph, der im vergangenen Jahr den Olympiasieg in Rio de Janeiro holte, erreichte mit einer Weite von 62,51 Metern nur platz vier. Damit blieb er deutlich unterhalb der Norm für die bevorstehenden Weltmeisterschaften in London.

Der jüngere Harting-Bruder muss nun auf eine Sonderregelung durch den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) hoffen. Dieser will am Mittwoch sein vorläufiges London-Aufgebot bekannt geben. Bislang haben nur zwei Deutsche die Norm von 65 Metern überboten, Robert Harting sowie der in Erfurt zweitplatzierte Martin Wierig (Magdeburg). Ein weiterer WM-Startplatz ist noch frei. Bis zum 23. Juli hat Christoph Harting nun Zeit, die Qualifikations-Norm des Weltverbandes IAAF zu erreichen.