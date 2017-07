Die Eisbären Berlin melden einen weiteren Neuzugang. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der 29-jährige Kanadier James Sheppard verpflichtet. Der Mittelstürmer wechselt vom Schweizer Eishockeyclub EHC Kloten nach Berlin. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Der 1,85 Meter große Sheppard spielte vier Jahre in der NHL, unter anderem für die Minnesota Wild und die New York Rangers, bevor er in die Schweiz wechselte. Er wird am 23. Juli in Berlin erwartet. Erst am Dienstag hatten die Eisbären Mittelstürmer Mark Olver zurückgeholt. Der Deutsch-Kanadier spielte bereits 2015/2016 in Berlin.



Die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) startet am 8. September.