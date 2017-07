Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn und Annika Schleu haben sich zum Auftakt der Europameisterschaften der Modernen Fünfkämpfer in Minsk die Goldmedaille in der Staffel gesichert.



Für das Berliner Duo ist es nach WM-Gold 2012 und 2016 sowie EM-Gold 2015 der vierte gemeinsame Titel in dieser Disziplin. Silber ging an Russland, Bronze holte Gastgeber Weißrussland.



Im Einzel verzichtet Schöneborn auf einen Start. Nach einer langwierigen Verletzung hat sie noch immer Trainingsrückstand.