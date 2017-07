Regionalligist FC Energie Cottbus muss eigenen Angaben zufolge nach den Ausschreitungen seiner Fans nun doch kein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. Das Verbandsgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbands (NOFV) habe den Lausitzern in der Berufungsverhandlung ein Geisterspiel erspart, teilten die Cottbuser am Freitag mit. Stattdessen seien in den Urteilen "finanzielle Aufwendungen, Sanktionen und Auflagen" vorgesehen.



Der NOFV wollte dazu keine Stellung nehmen und verwies auf Anfrage darauf, dass das Urteil erst am Montag schriftlich vorliegen werde.