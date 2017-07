Im zweiten Anlauf soll sie gelingen - die Rückkehr in die dritte Liga. Am Sonntag startet Energie Cottbus in Neustreelitz in die neue Regionalliga-Saison - mit dem Ziel "Staffelsieg". Und der Ex-Bundesligist ist klarer Favorit. Von Andreas Friebel

Wer kann Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost in dieser Saison das Wasser reichen? - Wohl niemand. Sämtliche Trainer sehen die Lausitzer klar vorn. Auch dem Cottbuser Coach Claus-Dieter Wollitz fällt es schwer, einen Gegner zu benennen, der die sportliche Qualität von Energie hat: "Neben der sportlichen Qualität gehört für mich auch das gesamte Umfeld dazu: Zuschauer, Tradition, Bedingungen vor Ort - da ist Cottbus klar die Nummer eins." Allerdings sagt Wollitz auch: "Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen aber Seite zeigt das auch, was von uns erwartet wird."

In der Tat ist die Erwartungshaltung in der Lausitz groß. Der letztjährige Meister Jena ist aufgestiegen. Die sehr starke zweite Mannschaft von RB Leipzig hat sich zurückgezogen und die meisten Klubs in der Regionalliga Nordost haben einen Großteil der Leistungsträger vornehmlich an die dritte Liga verloren, außer Cottbus. "Aus verschiedenen Klubs der Regionalliga Nordost kannst du eine Topmannschaft für die dritte Liga zusammenstellen", sagt Wollitz. Das sei schön für die Spieler, aber für die Regionalliga bedeute dies, dass sie von den Namen her nicht mehr so spektakulär ist wie in der letzten Saison.

Umso mehr freut sich Wollitz darüber, mit Maximilian Zimmer einen der besten Mittelfeldspieler der Regionalliga vom Berliner AK verpflichtet zu haben. Der 25-jährige spielte in der U17 zusammen mit Mario Götze, ehe ihn eine schwere Knieverletzung in seiner Karriere zurückwarf. "Klar habe ich mir das damals anders vorgestellt: Man war auf einem Niveau mit den Jungs", sagt Zimmer ein wenig bedauernd. Doch wie um zu zeigen, dass er damit abgeschlossen hat, fügt er hinzu: "Im Fußball gibt es dafür wohl tausend Beispiele: So eine Verletzung wirft einen zurück, aber es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und weine." Er habe weiter Bock auf Fußball und wolle aufsteigen, und zwar mit Cottbus.



Statt Barcelona und Paris heißen Zimmers Gegner allerdings in der kommenden Saison Babelsberg und Neustrelitz. Und auch die müssen erstmal besiegt werden. Torwart Alexander Meyer warnt, diese Gegner zu leicht zu nehmen: "Die Teams wollen uns alle ärgern und sind doppelt motiviert. Das wird kein Selbstläufer."