Etwas weiter ist da der dritte U21-Europameister, Neuzugang Davie Selke. Der Stürmer, den Hertha für circa 9 Millionen Euro aus Leipzig holte, lief immerhin an der Seite von Kapitän Ibisevic und Weiser zum Trainingsplatz, ging dann allerdings noch ein paar Meter weiter: Auf dem Nebenplatz geht es derzeit in Einzelbetreuung von Fitnesscoach Hendrik Vieth für Selke darum, möglichst schnell wieder die volle Stabilität und Kraft in sein Sprunggelenk zu bringen.

Vielleicht kommen Weiser und Stark ja noch bei Hertha in diesen Genuss, schließlich muss sich Selke noch etwas für seinen Einstand einfallen lassen. Und das könnte lustig werden, denn sein Kumpel Mitchell Weiser freut sich nicht nur über die sportliche Verstärkung: "Klar hab ich mich gefreut, als wir ihn geholt haben. Jetzt muss ich ihm natürlich ein paar Dinge zeigen, aber da freue ich mich drauf. Ich denke, er wird auch in der Kabine 'ne richtige Verstärkung für uns, auch wenn er da gerade noch etwas schüchtern ist."

"Das Sprunggelenk ist eigentlich beschwerdefrei, nur ein kleines Kribbeln ist noch da. Wir müssen jetzt mal schauen, wie der Fuß auf das Training heute reagiert und dann hoffe ich, dass ich möglichst schnell mit den anderen trainieren kann", so Selke. Die Sehnenentzündung im Sprunggelenk hat nicht nur ihn um das EM-Finale gebracht, sondern auch seine Kollegen von der U21 um den ein oder anderen Showact bei der Siegesfeier, wie der Stürmer lachend zugibt: "Mein Sprint nach dem Abpfiff sah wohl ziemlich unrund aus, hat man mir gesagt. Bei den Feierlichkeiten hab ich es dann etwas ruhiger angehen lassen und konnte nicht so abdancen - das haben die Jungs leider verpasst."

Ein guter Kicker also - und auch gut für das Betriebsklima, dieser Davie Selke. Ein bisschen gemeinsam leiden werden die beiden U21-Europameister auch noch in der nächsten Woche. Zusammen mit Marvin Plattenhardt müssen sie nachholen, was sie in der letzten Woche in Bad Saarow verpasst haben: laufen, laufen, laufen. "Klar hat man lieber Urlaub als da mitzumachen", sagt Mitchell Weiser lachend. Er weiß aber, dass er auch als EM-Siegtorschütze nicht daran vorbeikommt.