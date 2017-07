Die Potsdamer Nationalspielerin Svenja Huth ist im Auftaktspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft gegen Schweden bereits nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt worden. Die 26-Jährige musste das Spielfeld wegen Oberschenkelproblemen unter Tränen verlassen. Ob sie ernsthaft verletzt ist und ihre weitere Teilnahme an dem Turnier in den Niederlanden möglicherweise gefährdet ist, war am Montagabend noch nicht bekannt. Mit der Offensivspielerin Huth und Tabea Kemme (Mittelfeld) stehen zwei Spielerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam im deutschen EM-Aufgebot.

In der Neuauflage des Olympiafinales vom vergangenen Sommer in Rio (2:1) kam das deutsche Team gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus. Vor 9.500 Zuschauern im Rat Verlegh Stadion in Brega fanden die DFB-Frauen gegen den defensiv kompakten Gegner kein Durchkommen.

In den weiteren Partien der Gruppe B treffen die Deutschen am Freitag in Tilburg auf Italien (20.45 Uhr/ARD) sowie am 25. Juli (20.45 Uhr/ZDF) in Utrecht auf Russland.