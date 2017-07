Mehr als 54.000 Fans im Olympiastadion, Sommerfußballwetter und ein Traditionsverein zu Gast: Das Jubiläumsspiel zum 125. von Hertha BSC ließ sich am Samstag eigentlich gut an - die 90 Minuten gegen den FC Liverpool aber zeigten den Berlinern dann klar ihre Grenzen auf.

54.279 Menschen hatten an dem prächtigen Sommernachmittag den Weg nach Charlottenburg gefunden, überraschend viele von ihnen trugen die roten Trikots der Gäste aus der Premier League. Vor dem Anpfiff um 18 Uhr hatte Hertha ein Fan-Fest aufgeboten, ehemalige Spieler wie Arne Friedrich kritzelten bereitwillig ihre Namen auf alles, was ihnen hingehalten wurde.

Alte Damen sind sie beide, Hertha BSC und der FC Liverpool feiern in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag - am Samstag aber zeigte sich, dass die Berliner Jubilare etwas klappriger unterwegs sind als die "Scousers" vom Fluss Mersey: Ihr Festspiel verloren die Gastgeber im Olympiastadion mit 0:3 - wirklich gefährlich werden konnten sie dem Team von Jürgen Klopp zu keinem Zeitpunkt. Die Tore schossen Dominic Solanke (15. Minute), Georginio Wijnaldum (38.) und Mohamed Salah (62.). "Die Qualität war zu groß für uns", sagte der Hertha-Trainer Pal Dardai. "Das muss man akzeptieren in dieser Phase." Den Fans war es recht wurscht - sie feierten trotzdem mit Laola-Welle.

"125 Jahre - dafür sehen beide Vereine noch prächtig aus", sprach der britische Exilant Jürgen Klopp gewohnt charmant ins Stadionmikrofon und fügte hinzu: "Wie ich Pal einschätze, kennt er das Wort Freundschaftsspiel nicht, ich kenne es auch nicht." Liverpool tritt in der Champions-League-Qualifikation an, Hertha spielt eine Etage drunter in der Europa League - und dieser Klassenunterschied war im Olympiastadion zu jeder Zeit zu sehen.

Die weinrot gekleideten LFC-Profis wirkten spritzig, wendig und vor allem selbstbewusst am Ball. Die Herthaner hatten erstmal nichts zu melden - sie liefen hinterher, auf ihren schicken Jubiläumstrikots prangte der Fernsehturm. Niklas Stark, Julian Schieber und Davie Selke fehlten verletzt. Der von einem Infekt genesene Stammtorhüter Rune Jarstein wenigstens hatte sich rechtzeitig wieder dienstfähig gemeldet. Am ersten Gegentor aber hatte er auch im Vollbesitz seiner Kräfte nichts deuteln können: Solanke köpfte den Ball nach 15. Minuten wuchtig an Jarstein vorbei ins Netz.

Erst nach einer halben Stunde nahm Hertha wirkungsvoll am Spielgeschehen teil. Der auffällige U21-Europameister Mitchell Weiser legte fein vor, Ondrej Duda zog ab - viel fehlte in der 31. Minute nicht zum Ausgleich. Fünf Minuten später drosch Marvin Plattenhardt den Ball nach einem Freistoß nur knapp über die Latte.