Die Brandenburger Landesregierung sieht ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft in der Fanszene rund um Energie Cottbus.



Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Brandenburgischen Landtag hervor. Demnach stufen die Behörden 155 Personen aus der Fanszene von Energie Cottbus als "gewaltbereit" ein. Etwa 60 weitere Personen gelten als "gewaltsuchend", also offen aggressiv. Gegen sie kann bundesweit ein Stadionverbot verhängt werden.



In der Antwort werden sechs Fangruppierungen genannt, die als "überwiegend gewaltbereit“ und “gewaltsuchend“ eingestuft werden und Verbindungen ins rechtsextreme Milieu pflegen. Insgesamt seien die Zahlen aber seit Jahren stabil, hieß es. Zu diesen sechs Gruppierungen zählte bislang auch die rechtsextrem orientierte Gruppe "Inferno Cottbus", die sich vor einiger Zeit offiziell auflöste. Davor war bekanntgeworden, dass der Staatsschutz zu rechtsextremistischer Kriminalität innerhalb der Fan-Szene des Vereins ermittelt.