Was haben Monaco, Miami Beach, London und ab Freitag Berlin gemeinsam? Die Städte sind allesamt Etappen der Global Champions Tour. Die Champions League des Springreitens macht erstmals Halt in der Spree-Metropole - und hat nicht nur Spitzensport im Gepäck. Dass nun Berlin, nicht unbedingt als Springreit-Epizentrum bekannt, in den Fokus rückt, hat auch den Grund, dass die Veranstalter die Hauptstadt im Springreitsport etablieren und hier auf lange Sicht große Events ausrichten wollen.

Aus sportlicher Sicht liest sich die Teilnehmerliste wie das Who's who der aktuellen Springreit-Szene: Acht der zehn besten der Weltrangliste geben sich in Berlin die Ehre. Der Wettbewerb ist mit insgesamt einer Million Euro dotiert. Neben aktuellen internationalen Überfliegern wie Kent Farrington aus den USA, derzeit Führender des Gesamtklassements, geht auch die deutsche Spring-Elite an den Start. Daniel Deusser, Fünftplatzierter in der Weltrangliste, und Christian Ahlmann, Sechstplatzierter, können sich berechtigte Hoffnungen auf ein Top-Ergebnis machen. Reitlegende Ludger Beerbaum hingegen geht mit seinem neuen Hengst wohl nur als Außenseiter in den Wettbewerb.

Ein weiterer großer Name findet sich auf der Starterliste: Jessica Springsteen, Tochter der Musikgröße Bruce, startet ebenfalls im Fünf-Sterne-Wettbewerb, dem höchstdotierten an diesem Wochenende. Als Unterstützung auf der Tribüne wird "The Boss" höchstpersönlich erwartet.