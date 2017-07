Die Wasserspringer Patrick Hausding aus Berlin und Sascha Klein aus Dresden haben bei der Schwimm-WM in Budapest für die erste deutsche Medaille gesorgt. Während Klein die internationale Karriere nun beendet, startet Hausding in Richtung Tokio 2020 durch. Von Jonas Schützeberg

Patrick Hausding hat seinem langjährigen Synchron-Partner Sascha Klein den Abschluss versüßt. Das Berliner-Dresdner-Duo gewann vom 10-Meter-Turm gemeinsam die Bronzemedaille bei den Schwimmweltmeisterschaften in Budapest. Während Klein die internationale Karriere nun beendet, startet Hausding in Richtung Tokio 2020 durch.

Vor zehn Jahren begann die gemeinsame Ära Hausding/Klein. Der Höhepunkt war sicherlich die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Peking 2008. Am Montag endete sie mit erneutem Edelmetall. Für die deutsche Mannschaft war es die erste Medaille bei diesen Weltmeisterschaften überhaupt.

Kein Patzer war zu sehen bei den deutschen Athleten. Das war nach den Europameisterschaften im Juni nicht selbstverständlich. Knieprobleme machten Hausding immer wieder zu schaffen, die EM war trotz einer Silbermedaille verkorkst. Klein verzichtete ganz auf die Titelkämpfe. Doch die Überredungskünste des Berliners und ein gemeinsames Trainingslager in Kleins Wahlheimat Aachen zahlten sich am Ende doch noch aus. Sechs fehlerfreie Sprünge lieferten die beiden Athleten in Budapest ab. Fast wie aus dem Lehrbuch, zu keiner Zeit war eine Unsicherheit zu erkennen. Für die Weltmeister von 2013 ist es ein versöhnlicher Abschluss ihrer gemeinsamen Laufbahn.