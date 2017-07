rbb aktuell | 01.07.2017 | Jonas Schützeberg, Simon Wenzel

Henley Royal Regatta in England - Berliner rudert vor der Kulisse schriller Sakkos und schräger Hüte

02.07.17 | 11:24 Uhr

Henley-on-Thames ist ein beschauliches Örtchen, doch zur ältesten Ruder-Regatta der Welt machen bunt gestreifte Sakkos, schräge Hüte und Männer mit breiten Schultern die Stadt unsicher. Mit dabei: Der Deutschland-Achter um den Berliner Martin Sauer. Von Jonas Schützeberg und Simon Wenzel



Es ist 6:30 Uhr als Martin Sauer und seine Achter Crew über die Henley Bridge laufen. Leichter Nebel liegt auf der Themse, noch scheint die Stadt zu schlafen. Es ist der Tag der Halbfinals bei der Henley Royal Regatta in Henley-on-Thames, einem beschaulichen Örtchen westlich von London. Der Deutschland-Achter um den Berliner Steuermann, möchte den Titel im "Grand Challenge Cup" endlich mal wieder gewinnen, sechs Jahre ist der letzte Erfolg schon her.



Henley ist nicht irgendeine Regatta, es ist die älteste Regatta der Welt und eine der größten. 4.000 Athleten starten hier über fünf Tage verteilt, eingeteilt sind sie in unterschiedliche Leistungsklassen, sogenannte Cups. Der Deutschland-Achter mit drei Olympiasiegern an Bord startet in der höchsten, dem "Grand Challenge Cup".

Mit Hut und Pimp's entlang der Strecke

"Der Grand Challenge Cup ist die älteste Rudertrophäe, die man überhaupt gewinnen kann als Nicht-Engländer. Sie ist der größte Preis, den es hier gibt und den haben schon viele sehr, sehr gute Leute gewonnen - da will man sich natürlich gern einreihen", sagt Martin Sauer und weiß wovon er spricht. Er war bereits 2011 dabei, als der Deutschland-Achter die Trophäe gewann. In diesem Jahr soll es erneut klappen, am Sonntag geht es im Finale gegen Großbritannien.



Dann sitzen, stehen und liegen über 100.000 Zuschauer entlang der Strecke, die mit 2,112 Kilometern genau 112 Meter länger ist als eine normale Strecke – in Henley ist eben alles etwas anders. Fein säuberlich sind die Liegestühle am Ufer der Themse aufgebaut. Ein Teppich aus Gras zieht sich durch die Steward´s Enclosure, den VIP-Bereich der Regatta. Die Besucher flanieren hier mit Hut und Pimp’s, dem alkoholischen Erfrischungsgetränk der Wahl, lümmeln entlang der Strecke oder empfangen die Sportler jubelnd am Bootszelt. Jede Crew wird angefeuert, egal wie weit sie zurückliegt. Typisch britisch – Fairplay.

Bunte Sakkos und karierte Hemden

In Henley geht es aber nicht nur um die großen Olympiahelden: Amateure können in niedrigeren Leistungsklassen gegen gleichwertige Gegner antreten, auch das ist ein Grund für den Mythos Henley.



"Wenn du Engländer bist und ruderst, dann willst du unbedingt nach Henley, anders geht es nicht", sagt Pete. Der Engländer schaut sich die Regatta mit seinen Freunden an, sie alle tragen bunte Sakkos, das von Pete ist lila-schwarz-gelb, dazu trägt er ein kariertes Hemd und Krawatte. Machen wir es kurz: Viel passt da nicht zusammen. Aber damit liegt er weit vorne in dem zweiten Wettbewerb, den es hier in Henley gibt: Clubsakkos sind Kult, je schriller und verrückter desto besser. Mehr gewagte Designs als in Henley findet man nicht mal auf den Laufstegen in Paris oder New York.



"Ich glaube, mit unseren schlichten Anzügen fallen wir hier fast mehr auf, als die Leute mit den bunt gestreiften", sagt deshalb Hans Gruhne. Der Potsdamer startet zusammen mit seinem Berliner Kollegen Karl Schulze im Doppelzweier und das erst zum zweiten Mal. Normalerweise fahren die beiden im Vierer, sind so auch 2016 Olympiasieger in Rio de Janeiro geworden.

Trotz Ausscheidens geblieben

In Henley läuft es für sie nicht wie gewünscht. Schon in der ersten Runde ist Schluss. Die Reise nach Henley hat sich trotzdem gelohnt, sagen sie. "Das ist schon eine besondere Veranstaltung hier. So viele Zuschauer kennt man in Deutschland ja nur vom Fußball und dann noch das ganze drumherum: Die bunten Sakkos, die Tradition", schwärmt Karl Schulze. Er und Hans Gruhne bleiben trotz ihres Ausscheidens bis zum Sonntag. Wenn man einmal in Henley ist, will man so schnell nicht mehr weg. Sie haben längst ihren Rudereinteiler gegen das schlichte Sakko eingetauscht und sich unter die bunte Menge gemischt.



Wahrscheinlich werden auch sie am Streckenrand stehen, wenn am Sonntag Martin Sauer und der Deutschland-Achter um die große Trophäe rudern. Ein wenig Anfeuerung von den Kollegen kann der Achter dann sicher gebrauchen, schließlich geht es gegen Gastgeber Großbritannien, und die haben Tausende Zuschauer und vielleicht sogar die Queen hinter sich.