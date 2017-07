Hertha BSC muss auf seinen für viel Geld gekauften Stürmer Davie Selke vorerst verzichten - er verletzte sich am Fuß. Die drei zuvor krank gemeldeten Torhüter konnten dagegen mitüben - unter den Augen eines prominenten Vereinsmitgliedes. Von Sebastian Schneider

Ein typischer Berliner Trainingsgast war das, der sich da am Donnerstag am Rande des Rasens eingefunden hatte: Der Vater in Eberswalde aufgewachsen und zeitlebens treuer Hertha-Fan, Ehrensache, dass der 52 Jahre alte Sohn längst Vereinsmitglied ist. Dass er seinen eigenen Zögling nun bei den Leibesübungen der Fußballprofis begutachten konnte, muss sein blau-weißes Herz schier zum Bersten gebracht haben: Jürgen Klinsmann ist eben durch und durch Herthaner.

So richtig war das bis in dieser Woche kaum jemandem klar, dann gestand der ehemalige DFB-Trainer der "Bild": "Die emotionale Beziehung zu Hertha blieb und deshalb ist Hertha auch der einzige Verein auf der ganzen Welt, bei dem ich Mitglied bin." Eine prächtig getimete Liebeserklärung, genau am 125. Geburtstag des Klubs.