Audio: rbb | 09.07.2017 | Jakob Rüger | Bild: imago

Fußball-Arena für Berlin - Herthas "Stadion-Vision 2025" ist mehr als fraglich

09.07.17 | 11:02 Uhr

Bis 2025 will Hertha BSC in einer neuen Fußball-Arena spielen, so hat es Manager Michael Preetz angekündigt. Doch ein Stadion-Neubau ist eher unwahrscheinlich, und auch bei einem Umbau des Olympiastadions gibt es viele offene Fragen. Von Jakob Rüger

Hertha BSC hat in dieser Woche einen Neuzugang vermeldet. Klaus Teichert wird allerdings nicht für die Alte Dame Fußball spielen. Der ehemalige Berliner Staatssekretär für Finanzen ist Geschäftsführer der neu gegründeten "Hertha Stadion GmbH" und soll die Stadionpläne des Bundesligisten vorantreiben. Einen Neubau im brandenburgischen Ludwigsfelde, im Olympiapark oder doch ein Umbau des Berliner Olympiastadions? Herthas Manager Michael Preetz hat es deutlich gesagt: "Es ist der klare Wunsch von Hertha BSC, 2025 in einer neuen Fußball-Arena zu spielen." Diese Vision 2025 ist derzeit jedoch mehr als fraglich. Die Mitgliederversammlung Ende Mai war beim Thema Stadionneubau in Brandenburg hoch emotional. Am Ende beschlossen die Fans, dass die Vereinsmitglieder das letzte Wort bei einem möglichen Umzug ins Umland haben werden.



Neubau wird wenig Aussicht auf Erfolg eingeräumt

Ein Umzug nach Ludwigsfelde ist damit sehr unwahrscheinlich geworden, zumal die Stadt bis 2018 Klarheit haben will, ob Hertha BSC nun baut - es gäbe auch andere Interessenten für das Grundstück. Doch auch der bevorzugte Neubau auf dem Schenkendorfplatz im Olympiapark bleibt unsicher. Hinter vorgehaltener Hand ist aus Senatskreisen zu hören, dass dem Bau einer reinen Fußballarena wenig Aussicht auf Erfolg eingeräumt wird. Vor allem beim Denkmal- und Grünflächenschutz soll es massive Zweifel geben. Außerdem sei der Platzbedarf für ein neues Stadion tatsächlich wesentlich größer als bislang dargestellt. Ein Problem könnte die Errichtung zweier dringend benötigter Kunstrasenplätze für Hockey- und Rugbyteams direkt neben dem Schenkendorfplatz werden. Die Millioneninvestition ist vom Senat eigentlich bereits genehmigt. Das wohl größte Problem in der Diskussion um einen Neubau ist aber ein leerstehendes Olympiastadion, erklärt Steffen Zillich von der Linkspartei: "Das Olympiastadion ist momentan in der Situation, sich so gerade so zu tragen. Vollkommen klar ist, dass das Olympiastadion zusätzlich öffentliche Zuschüsse braucht. Wenn es Hertha BSC als Hauptmieter verliert - daran kann das Land Berlin überhaupt kein Interesse haben."

Erst Jahn-Sportpark, dann Olympiastadion

Bislang ist die Machbarkeitsstudie eines Stadionumbaus durch die Architekten Gerkan, Marg und Partner von Hertha BSC nur dem Regierenden Bürgermeister und seinem Sportsenator vorgestellt worden. Eine Absenkung des Spielfeldes, steilere Tribünen im Unterrang und ein abgehängter Oberrang sollen die Pläne vorsehen. Die genauen Kosten dafür kennt allerdings niemand. "Zahlen, die in der Welt stehen, sind 150 bis 160 Millionen Euro", sagt die Grünen-Politikerin Anja Schillhaneck. "Also ich weiß nicht wo die herkommen sollen." Sie könnte sich aber auch gut vorstellen, dieses Geld für den Breitensport einzusetzen.

Und dann wäre da noch der Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg, der dringend saniert werden muss. Die Kosten dafür belaufen sich laut Sportsenator Andreas Geisel auf rund 150 Millionen Euro. "Natürlich muss der Umbau des Jahn-Sportparks schneller erfolgen als der Umbau des Olympiastadions", sagt Geisel. "Wir können nicht beide Stadien gleichzeitig umbauen und sanieren, das geht nicht."

Leichtathletik macht Druck

Damit hat die Politik klare Prioritäten gesetzt. Und sie bekommt Druck in Sachen Olympiastadionumbau. Die Leichtathletikverbände machen gegen eine reine Fußballarena und den Verlust der Laufbahn mobil. Hinter den Kulissen wird an der Organisation eines Volksentscheides zur Rettung des Olympiastadion gearbeitet. Auch in Zukunft soll es Leichtathletik-Großveranstaltungen in der geschichtsträchtigen Arena geben. Der Senat will deshalb auch mit dem Deutschen und dem Berliner Leichtathletikverband sprechen und eine Lösung finden. Apropos Großveranstaltung, Berlin hat sich mit dem Olympiastadion als Austragungsort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 beim DFB beworben. Geisel dazu: "Für die Option eines Umbaus bedeutet das, dass dieser erst nach 2024 stattfinden könnte, wenn wir denn den Zuschlag für die Europameisterschaft bekommen." Es werde aber auch noch die Option eines Stadionneubaus geprüft. Laut Geisel wäre das schon vorher möglich, wenn "wir uns denn dafür entscheiden würden und Fläche dafür zur Verfügung steht." Erst Ende 2018 soll darüber Klarheit herrschen.

Herthas Image-Film zum Stadionneubau