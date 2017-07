Vedad Ibisevic, Davie Selke und Salomon Kalou – die drei Offensivgrößen der Hertha werden seine ganz besonderen Schützlinge: Andreas Thom trainiert von nun an die Sturm-Spezialisten in Herthas Bundesligateam. Der ehemalige Bundesliga-Profi und langjährige Nachwuchs- und Übergangs-Profi-Trainer ist ab dieser Saison für die Ausbildung der Sturmgrößen abgestellt. Das “individuelle Training der Angreifer“ sei von nun Thoms Bereich, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai zum Auftakt des Trainingslagers in Bad Saarow. Dort solle der Ex-Nationalspieler aber zunächst einmal die Mannschaft kennenlernen.

Mit der Verfassung seiner Spieler ganz allgemein zeigte sich Pal Dardai in Bad Saarow zunächst zufrieden. "Alle haben ein ordentliches Niveau und sind sehr konzentriert", sagte er. Der Europa-League-Teilnehmer möchte in der Trainingswoche am brandenburgischen Scharmützelsee die konditionellen Grundlagen für die am 19. August gegen Aufsteiger VfB Stuttgart beginnende Saison legen.

Ganz besondere Zuwendung soll aber zunächst ein Verteidiger bekommen: Neuzugang Karim Rekik fehlte beim ersten Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Trainingslager von Bad Saarow zunächst. Der niederländische Innenverteidiger absolvierte aufgrund leichter Adduktorenprobleme ein ganz individuelles Lauftraining. Rekik hatte bereits am Vorabend beim 2:0 (1:0)-Testspielsieg gegen Oranienburg passen müssen.

"Karim wurde noch geschont und sollte nur kontrollierte Sachen machen", sagte Dardai, der betonte, dass es sich bei Rekiks Blessur nur um eine Kleinigkeit handele. "Unser Doktor hat nichts gefunden", sagte Dardai. Möglicherweise könne er am Nachmittag schon wieder laufen.