"Meine Akkus sind geladen, ich habe Bock und freue mich, wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen", sagt Hertha-Trainer Pal Dardai. Am Montag startet Hertha BSC in die Saisonvorbereitung. Es wird eine besondere Spielzeit für den Fußball-Bundesligisten, denn erstmals nach acht Jahren ist Hertha wieder in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs dabei.

Noch ist die Mannschaft allerdings nicht komplett am Start: Zehn Spieler werden bei der ersten Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz noch fehlen. Die U21-Europameister Niklas Stark, Mitchell Weiser und Davie Selke dürfen erst einmal ihren Urlaub genießen, wie auch Neu-Nationalspieler Marvin Plattenhardt, der beim Confed Cup in Russland Teil des Perspektiv-Teams ist, dass sich überraschend ins Finale spielte. Am 17. Juli werden sie in Berlin zurückerwartet, teilte der Verein mit.