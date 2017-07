Der Teenager mit den dunkelblonden kurzen Haaren strahlt über das ganze Gesicht. Sportlich-schick sieht er aus in seinem schwarzen Jackett, dem weißen Hemd und der blauen Jeans - von Nervosität keine Spur. Dabei steht Jannik Skorna aus dem brandenburgischen Drebkau-Leuthen an diesem Abend neben Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und dem Präsidentes des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Alfons Hörmann - um über das Abenteuer seines Lebens zu sprechen. Der 18-Jährige wird ein Jahr lang in Ruanda leben, im östlichen Zentralafrika.

"Meine Großeltern sind erst mal geschockt gewesen", erzählt Jannik. Die meinten, mir ginge es doch so gut hier." Doch anschließend hätten sie sich überzeugen lassen, dass es für ihn gute Gründe gibt, in Ruanda zu helfen. Er schmunzelt. Mit dem Segen von Oma und Opa arbeitet es sich halt leichter – und Jannik hat vor zu arbeiten.

Über eine Million Menschen leben in Kigali, der Hauptstadt von Ruanda. Das Land sei in etwa so groß wie Brandenburg, erzählt Jannik. Er hat sich schlau gemacht, viel recherchiert. Er weiß über den grausamen Völkermord an der Bevölkerungsgruppe der Tutsi, bei dem bis zu eine Million Menschen starben. Doch das ist mittlerweile über 20 Jahre her, in den vergangenen Jahr verzeichnete der afrikanische Staat starke wirtschaftliche Fortschritte.



"Ruanda ist mittlerweile ein sehr fortschrittliches und sauberes Land", sagt Jannik. "In der Hauptstadt sind beispielsweise Plastiktüten verboten. Ich stelle mir das organisiert vor. Mit fröhlichen, interessanten und aufgeschlossenen Leuten." Berührungsängste hat der junge Mann mit dem ansteckenden Lächeln nicht. Er kennt die Erfahrungsberichte der anderen, ist neugierig.

Die größte Herausforderung sieht er für sich jedenfalls nicht in den kulturellen Unterschieden. "Ich bin passionierter Heißduscher", gesteht er und in diesem Augenblick schwingt ein Hauch von Wehmut in seiner Stimme mit. "Das werde ich mir abgewöhnen müssen. Auch die Ernährung ist so eine Sache." Ruandische Stände hat Jannik auf diversen Foodfestivals in Berlin und Brandenburg entdeckt - wer die Essgewohnheiten des Landes googelt, liest von gebratenem, wenn auch zähem Fleisch. Von gekochtem Gemüse und gefiltertem Wasser.