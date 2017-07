Fähigkeiten, Ausstrahlung und Ehrgeiz - diese Eigenschaften hat Hertha BSC bei Jonathan Klinsmann während seines Probetainings ausgemacht. Und nun ist er engagiert. Der Sohn des Ex-Bundestrainers und Nationalspielers spielt künftig in blau.

Hertha BSC hat Jonathan Klinsmann als Torhüter verpflichtet. Der 20-jährige Deutsch-Amerikaner erhalte einen Profi-Vertrag, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit. Der Sohn des ehemaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann habe beim Trainingslager in Bad Saarow überzeugt.



Zum Trainingsauftakt in der vergangenen Woche war Jonathan Klinsmann als Gastspieler mit dem Bundesligateam ins Trainingslager nach Bad Saarow gereist, um sich dort für einen Vertrag zu empfehlen. Bereits nach wenigen Tagen teilte der Verein am Dienstag die Verpflichtung Klinsmanns mit. "Jonathan hat uns mit seinen Fähigkeiten, seiner Ausstrahlung und seinem Ehrgeiz überzeugt. Er soll bei uns Fuß fassen und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln", erklärte Geschäftsführer Michael Preetz die Personalie.

Klinsmann strahle Ruhe und Selbstvertrauen aus, hieß es weiter. Großes Lob bekam der 20-Jährige auch vom Hertha-Torwarttrainer Zsolt Petry: "Er hat einen sehr guten rechten Fuß und ist auch technisch und athletisch auf einem guten Niveau."