Die Kanuten aus Berlin und Brandenburg zeigen sich bei der EM gut in Form - allen voran Sebastian Brendel. Der Potsdamer fügte seiner umfangreichen Medaillensammlung am Samstag zweimal Edelmetall hinzu.

Zur Rennmitte lag Brendel auf Position drei, erhöhte dann aber die Schlagfrequenz und ließ mit seinem berühmt-berüchtigten Endspurt der Konkurrenz keine Chance. "Am Ende konnte ich den Endspurt auspacken und den Sieg nach Hause fahren", freute sich der Potsdamer. Wenig später sicherte sich Brendel noch Silber im Canadier-Vierer.

Bei den Kanu-Europameisterschaften im bulgarischen Plovdiv haben die deutschen Kanuten am ersten Finaltag drei Titel geholt. Im Canadier-Einer über 1.000 Meter gewann der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel aus Potsdam am Samstag das elfte EM-Gold seiner Karriere.

Im Kajak-Zweier über 1.000 Meter siegten der Berliner Marcus Groß und Max Hoff aus Essen. Der Magdeburger Yul Oeltze und Peter Kretschmer aus Leipzig holten Gold im Canadier-Zweier über 1.000 Meter. Bronze gab es für die Potsdamerin Tabea Medert und Melanie Gebhardt aus Leipzig im Kajak-Zweier.

Ohne Medaille blieb überraschend der in diesem Jahr noch ungeschlagene Kajak-Vierer der Männer über 500 Meter - das Boot mit dem Potsdamer Ronald Rauhe musste sich mit Platz fünf zufrieden geben. Rauhe kündigte nach den Rennen an, seine Karriere noch bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fortführen zu wollen. Es sei für ihn ein riesiger Anreiz zum sechsten Mal bei Olympia dabei zu sein und möglicherweise eine Medaille zu gewinnen, sagte der 35-Jährige.