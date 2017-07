Die Prüfgesellschaft Dekra übernimmt den Lausitzring - das ist mehr als ein erneuter Eigentümerwechsel. Vielmehr wird es den Lausitzring in seiner gewohnten Form bald nicht mehr geben. Die Abschiedsvorstellung läuft bereits. Ein Abgesang auf ein berlinisch-brandenburgisches Großprojekt von Andreas Rausch

Brandenburg – du herrliches Land der Ideen! Wie schön war es zum Beispiel in den Spätneunzigern! Das neue Silicon Valley war im Windschatten von Frankfurt (Oder) bereits auszumachen! Eine weltweite Luftschiff-Revolution war im Begriff, von einem einstigen Sowjetflugplatz südlich von Berlin auszugehen! Und auf Bergbaukippensand dröhnten schon beinahe real Formel-1-Boliden vor 120000 zahlungskräftigen Zuschauern hinein in den goldenen Strukturwandel! Ein herrlich visionärer Dreiklang von Chipfabrik, Cargolifter und Lausitzring berauschte Brandenburg!

Der rbb hatte es bereits vorab vermeldet, nun ist es offiziell: Der Lausitzring bekommt einen neuen Besitzer. Die Prüfgesellschaft Dekra, die bereits in unmittelbarer Nähe ein Testcenter betreibt, wird die Rennstrecke übernehmen. Was aus dem Motorsport wird, ist offen.

Erst 2009 fand sich ein Investor, der das Risiko der Rennstrecke auf der Kippe schultern wollte - ein bayerischer Motorradhändler, dem es in den letzten Jahren gelang, das strauchelnde Großprojekt maßvoll, aber auch unspektakulär in ruhiges Fahrwasser zu führen, mit der Folge, dass aus roten Zahlen schwarze Nullen wurden. Wenig aufregend. Geleitet wurde das Megaprojekt im Stil eines Familienbetriebes bayerischer Mundart.

Nun allerdings stoppten diese bayerischen Motorradhändler ihren Brandenburg-Ausflug. Offenbar hatten sie am Ende doch das Gefühl, sich übernommen zu haben. Nach 17 Jahren ist eine umfassende Streckensanierung fällig, und die veranschlagten zehn Millionen Euro hätten den Bayern die Lederhosen ausgezogen, zumal Brandenburg diesmal offenbar ein spröderer Verhandlungspartner in Sachen Unterstützung war als in vielen Jahren zuvor.