Wie die Dekra dem rbb mitteilte, soll im Zuge der Umbauarbeiten am Lausitzring auch die Rennstrecke saniert werden. Der Umfang ist allerdings noch nicht klar. Dieser hängt laut Dekra von Anfragen der Motorsportveranstalter ab. Auch das Land Brandenburg würde Fördermittel bereitstellen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, sagte eine Sprecherin dem rbb. Eine Komplettsanierung würde 12 Millionen Euro kosten - die Hälfte käme vom Land.



Am Montag hatte die Dekra bekanntgegeben, dass sie den Lausitzring gekauft hat. Sie will ihn zu einer reinen Teststrecke umbauen - Motorsport-Rennen oder Konzerte will die Prüfgesellschaft selbst nicht veranstalten.