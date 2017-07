Veranstalter ziehen positives Fazit - 14.500 Zuschauer bei neuem Springreitturnier in Berlin

30.07.17 | 16:36

Die Veranstalter der Global Champions Tour haben sich mit der Premiere des neuen Internationalen Springreitturniers in Berlin zufrieden gezeigt. "Tolles Wetter, volles Haus, super Stimmung und von allen Seiten her Schulterklopfen – das waren drei sensationelle Turniertage hier in Berlin", erklärte der Turnierchef Volker Wulff am Sonntag.

Insgesamt kamen den Angaben zufolge 14.500 Besucher in den Sommergarten auf dem Messegelände. Das Publikum sei total gemischt gewesen, so Wulff. "Berliner und Reitsporttouristen von weiter weg sind angereist, aber auch sehr viele Reiter, die nicht hier gestartet sind, sondern einfach sehen wollten, was hier läuft, wie André Thieme oder Philipp Weishaupt."

Turnier soll 2018 erweitert werden