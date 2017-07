Profiboxer Karo Murat ist neuer Europameister im Halbschwergewicht. Der 33-jährige Berliner bezwang am späten Samstagabend in der Ballsportarena Dresden den Freyburger Dominic Bösel im Kampf um den vakanten Gürtel durch technischen K.o. in der elften Runde.

Der Ringrichter brach den Kampf nach zahlreichen Schlägen von Murat an Kopf und Körper Bösels ab. Für Murat, früher bereits Europameister im Supermittelgewicht, war dies der 31. Sieg im 35. Kampf seiner Profikarriere. Sein sechs Jahre jüngerer Gegner aus dem Magdeburger SES-Stall verlor in seinem 25. Kampf zum ersten Mal.