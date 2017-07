Der rbb hatte es bereits vorab vermeldet, nun ist es offiziell: Der Lausitzring bekommt einen neuen Besitzer. Die Prüfgesellschaft Dekra, die bereits in unmittelbarer Nähe ein Testcenter betreibt, wird die Rennstrecke übernehmen. Was aus dem Motorsport wird, ist offen.

Die Geschäftsführung des Lausitzrings hat sich am Montag zur Zukunft der Motorsport-Anlage im südbrandenburgischen Klettwitz geäußert. Wie vom rbb vorab berichtet, übernimmt die Prüfgesellschaft Dekra künftig den Lausitzring.

Die Dekra will die Rennstrecke als Testrecke nutzen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das gaben die Geschäftsführung und Verantwortliche der Prüfgesellschaft am Vormittag bekannt. Die Dekra selbst will keine Rennen veranstalten, man sei aber offen, wenn Dritte das Gelände für Großveranstaltungen nutzen wollen, sagte Vorstandmitglied Clemens Klinke. Die Dekra stehe zum Motorsport.

Allerdings müssten solche Veranstaltungen in das Test-Konzept passen - und das sieht gravierende Veränderungen an der Rennstrecke vor.