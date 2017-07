Die Reform im Spitzensport sorgt bei Sportlern und Trainern für Unsicherheit, denn mehrere Bundesstützpunkte werden geschlossen und Athleten müssen umziehen. Auch die Judo-Hochburg Frankfurt (Oder) stand zuletzt auf der Streichliste des Deutschen Olympischen Sportbundes, doch jetzt gibt es Hoffnung. Trainer, Athleten und der regionale Judoverband haben ein Konzept vorgelegt, um den Bundesstützpunkt in Brandenburg zu erhalten: Potsdam wäre demnach die Zentrale und in Frankfurt wird der Nachwuchs weiter an der Sportschule ausgebildet. In Potsdam wäre dann der Erwachsenenbereich konzentriert. "Nord-Ost" lautet diese Konzeptidee, mit der Athleten, Verband und Trainer den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) überzeugen wollen.

"Mit der Verlegung nach Potsdam scheint ein Tor offen zu sein, den Bundesstützpunkt hier in Brandenburg zu erhalten“, sagte Landesjudoverbandschef Daniel Keller am Dienstag. Die "Potsdam"-Idee sei ein klares Hoffnungszeichen. Im April hatte die Meldung, Frankfurt und damit der erfolgreichste Nachwuchsstützpunkt für deutsche Judoka solle im Zuge der Spitzensportreform dicht gemacht werden, für Entsetzen unter Trainern und Athleten gesorgt. Frankfurt stand auf der DOSB-Streichliste, die künftig statt der bislang bundesweit sieben nur noch sechs Judostützpunkte vorsieht. Für Judoka Marlene Galandi hieße der Wegfall des Leistungszentrums Umzug. "Es würde natürlich darauf hinauslaufen, dass ich meinen Heimtrainer verlieren würde", erklärt die U18-Europameisterin. Und ebenso wie die Athleten blicken viele Trainer in eine ungewisse Zukunft.

Das neue Konzept sieht nun vor, dass es zwar weiter auch Nachwuchsjudokas an der Sportschule in Frankfurt geben wird, der Hauptsitz aber am Luftschiffhafen in Potsdam ist. Training - Physiotherapie - Internat - in Potsdam wäre all das an einem Ort. Für die insgesamt 140 Sportschüler der beiden Stützpunkte könnte die Karriere weitergehen - ohne Umzug in ein anderes Bundesland.



Brandenburgs Judokas hoffen nun. Denn Frankfurt (Oder) ist erst einmal runter von der roten Liste und gehört zu den Stützpunkten über die sich der DOSB noch berät. Anfang August dann wird der DOSB entscheiden, ob es weiter einen “Bundesstützpunkt Judo“ in Brandenburg geben wird.