Es ist ein Deal, der sowohl der Stadt Potsdam als auch dem SV Babelsberg endlich wieder etwas Ruhe rund ums Karl-Liebknecht-Stadion bescheren könnte. Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hatte am Mittwoch mit großer Mehrheit einem Rettungsplan für den Regionalligisten zugestimmt. Demnach wird die städtische Bauholding Pro Potsdam GmbH einen Kredit des Fußballvereins bei der Deutschen Kreditbank (DKB) in Höhe von einer Million Euro ablösen.

Die vereinbarten Rückzahlungen für diese 1,8 Millionen Euro konnte der Verein zuletzt nicht mehr leisten. Die DKB hätte in Kürze eine Zwangsversteigerung des Stadiongeländes eingeleitet.

Bereits 2014 hatte die Vereinsführung einen Schuldenschnitt mit der DKB ausgehandelt. Von den damaligen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,6 Millionen Euro aus Kreditgeschäften mit der Bank blieben schließlich noch 1,8 Millionen Euro übrig.

Damit bleibt die Stadt mit ihrer Bauholding Eigentümerin des Stadions. Sie behält sich allerdings vor, den Erbbaurechtsvertrag in einigen Punkten zu modifizieren, um unter anderem für Turbine Potsdam nachhaltige Regelungen zu haben. Angedacht ist eine Bewirtschaftung des Stadions durch den Frauen-Fußball-Bundesligisten an Spieltagen in eigener Verantwortung.

Die Grundschuld geht nun an die Pro Potsdam GmbH über und Babelsberg 03 bleibt aufgrund des noch bis 2042 laufenden Erbbaurechtsvertrages weiterhin Pächter der Immobilie. Ein Sachverhalt, der im Interesse der Stadt liegt. Denn bei einer Insolvenz des Klubs hätte Potsdam wohl selbst für eine Bewirtschaftung des Stadions sorgen müssen, was der Kommune höhere Kosten verursacht hätte. Der SV Babelsberg bewirtschaftet das Stadion zu großen Teilen mithilfe ehrenamtlicher Tätigkeiten.