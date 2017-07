Sie rutschen über Betonkanten und Geländer, drehen und flippen - und landen dann mit ihren Skateboards wieder sicher auf dem Parcours. An diesem Wochenende misst sich die internationale Skate-Elite in Berlin. Lokalmatador Denny Pham hofft, bis ins Finale zu kommen.

Seit Freitag wird die deutsche Hauptstadt ihrem Ruf als internationale Skatemetropole wieder gerecht. Franzosen, Spanier, Holländer, Polen - dazu viele deutsche Fahrer, Brasilianer oder Amerikaner - alle haben sich in Friedrichshain eingefunden und beschnuppern den Parcours in der Skatehalle Berlin. Beim Klassentreffen der internationalen Skateszene geht es familiär zu, jeder scheint jeden zu kennen.

Wenn die Berlin Open in der Skatehalle Berlin zum alljährlichen Contest rufen, kommen sie alle – die besten Skateboarder Europas und der Welt – plus einige Newcomer. Immerhin bilden die Berlin Open den Abschluss der European Series von Nike Skateboarding, die vorher schon in Barcelona oder London gastierte.

Am Samstagvormittag herrscht großes Gedränge beim Registration-Point – die gelisteten Profifahrer melden sich an, während die Newcomer sich in der Halle für die Runs fürs Halbfinale vorqualifizieren müssen. Über 50 Fahrer zeigen dann ab dem Nachmittag, was sie drauf haben, um sich für die begehrten Plätze fürs Halbfinale und dann für das Finale am Sonntag zu sichern.

Der einsetzende Regen stört nur die Zuschauer, gefahren wird ja unterm Dach in der Halle. Das gechillte Abhängen im Sommergarten vor LED-Wand mit Livebildern fällt also aus. Dafür rücken alle in der Halle zusammen - einige wenige aber müssen gehen. Die Familie vom Berliner Profi-Skater Justin Sommer verlässt pünktlich zu den Quali-Runs die Halle, denn Skater sind abergläubisch - wenn Mama zuschaut, bringe das Unglück. "Justin Sommer hat die letzten Jahre schon immer überzeugt und hat dieses Mal auf jeden fall das Zeug dazu, hier was zu holen, wenn nicht sogar den Sieg", verrät Daniel Kalthoff vom Organisationsteam. Der 18-Jährige bleibt da etwas zurückhaltender und spricht von einem guten Gefühl. "Ich habe mich die Tage etwas geschont und bin heute gut drauf", sagt Sommer.