Streetball-Turnier in Berlin - Nicht reden, spielen

15.07.17 | 13:52 Uhr

An diesem Wochenende findet in Berlin-Friedrichshain eine der spektakulärsten Streetball-Veranstaltungen Deutschlands statt. "Shutupandplay" heißt: 300 Teilnehmer auf dem Court. Darunter auch drei Berliner Studenten. Von Uri Zahavi

"Joga Bonito" - das schöne Spiel. So nennen Brasilianer die trickreiche und filigrane Art, Fußball zu spielen. Darum geht es auch beim Streetball, einer Variante des US-Basketballs. Drei gegen Drei auf einen Korb, geboren auf den Straßen amerikanischer Großstädte. Das Motto lautet alles - nur nicht langweilig sein. Das Ziel: Mit raffinierten, schnellen Bewegungen die Gegner aussteigen lassen und mit cleveren Pässen Aktionen zum Korb einleiten. Es gibt keine Schiedsrichter, die Spieler klären die Angelegenheiten untereinander. Wenn es also ruppiger zugeht, ist Respekt das Schlüsselwort.

Serdar, Ljubomir und Hubert

Drei Freunde aus Berlin und der Traum von den Finals

Beim vierten "Shutupandplay"-Turnier nehmen über 60 internationale Teams teil. Sie kommen aus Slowenien, Bosnien oder dem Libanon, willkommen sind Amateure, aber auch Basketball-Profis. Unter den Startern sind drei Berliner Freunde: Hubert, 27 Jahre, Medizinstudent. Serdar, 27 Jahre, Business- und Administrationsstudent. Und: Lyubomir, 20 Jahre, BWL-Student. Kapitän Hubert spielt seit zwölf Jahren Streetball. Es ist nicht nur der Sport, der ihm am Herzen liegt. Der Familienvater gerät beim Erzählen ins Schwärmen. "In Berlin ist man damit groß geworden. Berlin hat eine ziemlich krasse Streetball-Szene, das Niveau auf den Plätzen ist hoch. Und so bleibt man hängen, auch an der Basketball-Kultur, die dahinter steht, an der Musik, den Anziehsachen." Stunden könne er davon erzählen, sagt Hubert.

Ziel sind die Finals

Das Studenten-Trio verbindet seit Jahren nicht nur eine Freundschaft, sondern auch die Leidenschaft zum Streetball. Bei jedem Ballkontakt auf dem Court haben sie ein Lächeln auf den Lippen. Geht ein Ball mal völlig daneben, im Basketball als Air-Ball bezeichnet, bauen sich die Jungs gegenseitig auf. Respekt untereinander und dem Gegner gegenüber - das ist die höchste Währung dieses Sports. In verschiedenen Konstellationen haben sie bereits die Courts der Hauptstadt bespielt. Nun wagen sich die Drei an das große Shutupandplay-Turnier. Über 3.000 Zuschauer erwarten die Veranstalter bis Sonntagabend. Das ist eine andere Hausnummer als im Park vor der Haustür. Das Event genießen und Spaß haben, so lautet das Credo. "Aber", fügt Hubert selbstbewusst an, "wir sind alle ambitioniert und in die Finals am Sonntag zu kommen, das wäre schon schön." Wenn sich das Who is Who der deutschen Streetball-Szene trifft, kann eine breite Brust für die Hobby-Spieler nicht schaden.

Streetball im Wandel?

Die Kulisse für das Turnier ist ein echter Hingucker: Ein altes, imposantes Fabrikgebäude auf der einen, die Spree auf der anderen Seite. Dazwischen ein neu verlegter Streetball-Court mit Tribünen und Banden drum herum. Die Banden sind vollgekleistert mit Werbung eines großen Sportartikelherstellers, die Fassaden mit Graffitis überhäuft und in unmittelbarer Nähe des Hauptplatzes thront die Berliner S-Bahn. Wenn man so will, ist die Location Sinnbild für die momentane Zerrissenheit des Sports. Seit den 1990er Jahren erfreut sich Streetball immer größerer Beliebtheit in Deutschland. Doch wie so häufig steigt mit größerer Aufmerksamkeit auch das Interesse großer Sponsoren und Firmen. So befürchten einige Streetballer, die Identität der Sportart ginge verloren. Es lockt der Ruf des großen Geldes.

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Sponsoren

Fabian Ristau sieht das anders. Er spielte in den vergangenen zwei Jahren in Karlsruhe in der Pro B, der zweithöchsten Spielklasse im deutschen Basketball. Momentan tourt er mit seinem Team durch Deutschland - von Streetball-Turnier zu Streetball-Turnier. Im Jahr 2016 stand seine Mannschaft im Finale des Shutupandplay-Turniers. Auch in diesem Jahr sind sie Favoriten. "Dass Streetball olympisch wird, erachte ich als große Chance. Vor allem für Basketballer, die im Hallenbasketball vielleicht nicht so aufgegangen sind. Ich hoffe sehr, dass der Sport professioneller wird und weiter wächst". Hinter dem Team stehen Sponsoren und auch die Preisgelder machen die Veranstaltungen lukrativ. 4.000 Euro bekommt der Gewinner des Shutupandplay. Während Fabian Ristau von seinen Reisen durch Deutschland schwärmt, spielen Hubert, Serdar und Lyubomir im Hintergrund auf dem Court. Sie feuern sich an und lachen lauthals. Es sind eben auch in diesem Turnier Welten, die aufeinander treffen. "Wir freuen uns einfach auf eine einmalige Stimmung und freuen uns, dabei sein zu dürfen." Frei nach dem Motto des Turniers: Shutupandplay – nicht reden, spielen.