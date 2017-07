Audio: Inforadio | 28.07.2017 | Jakob Rüger

Teamcheck 1. FC Union Berlin - Nach vorne dürfte die Post abgehen

Der 1. FC Union hat eine makellose Vorbereitung gespielt: Acht Siege in acht Spielen. In der letzten Saison wurde der Aufstieg nur knapp verpasst. Nun wollen die Eisernen wieder angreifen, doch sind sie auch bereit für die Aufstiegsplätze? Von Jakob Rüger

Lange war das Rennen zwischen Daniel Mesenhöler und Jakob Busk offen. Nun hat sich Trainer Jens Keller festgelegt: Jakob Busk wird das Tor des 1. FC Union in dieser Saison hüten. Am Ende gaben Nuancen den Ausschlag zugunsten des Dänen. "Wir hatten bei Busk am Ende im Trainerteam einfach das bessere Gefühl", sagte Jens Keller. "Das heißt aber nicht, dass Mesenhöler so weit hinten dran ist." Busk hatte im Februar nach einer Oberschenkelverletzung seinen Stammplatz an Mesenhöler verloren. Vollends überzeugen konnten aber beide Torhüter letzte Saison nicht. Es fehlten die spielentscheidenden Paraden, die dem Team auch mal Punkte retteten. Doch sowohl Busk (23 Jahre) als auch Mesenhöler (21) sind noch jung. Eine Leistungssteigerung ist also möglich und auch nötig, wenn die Eisernen um die Aufstiegsplätze mitspielen wollen.

Die Abwehr: Das Sorgenkind?

In der Defensive gab es beim 1. FC Union den größten Umbruch. Gleich vier Verteidiger verließen den Verein. Ein wichtiger Leistungsträger war allerdings nicht darunter. Der Innenverteidiger Toni Leistner liebäugelte mit einem Wechsel nach England, doch Union ließ seinen so wichtigen Abwehrchef nicht ziehen. Mit Marc Torrejon hat Leistner einen neuen Partner in der Zentrale. Der 31-jährige Spanier kam aus Freiburg und weiß, wie Aufsteigen funktioniert. 2016 hatte er großen Anteil an der Bundesligarückkehr der Breisgauer. Torrejon gilt nicht als der Schnellste, überzeugte aber in der Vorbereitung mit klugem Stellungsspiel. Der Außenverteidiger Peter Kurzweg und der Innenverteidiger Christoph Schösswendter sind ebenfalls neu, verstärken Union aber in der Breite. Ob die Qualität gerade auf den Außenbahnen für die ganz großen Ziele reicht, bleibt fraglich. Die Abwehr zeigte sich in der Vorbereitung anfällig.

Das Mittelfeld wird zum Prunkstück

Viele Union-Fans hätten gerne einen richtigen Abräumer für das defensive Mittelfeld gesehen. Doch der Trainer Jens Keller setzt auf die bewährten Kräfte Damir Kreilach, Stephan Fürstner und den Kapitän Felix Kroos. Stattdessen verstärkte der Klub vor allem das offensive Mittelfeld. Der Königstransfer dieses Sommers ist Akaki Gogia. Der 25-Jährige kam für eine Million Euro aus Dresden. Er soll Torgefahr bringen und ein wenig Last von den Schultern von Steven Skrzybski und Sebastian Polter nehmen. Vergangene Saison machte Gogia immerhin zehn Tore. Die große Überraschung der Vorbereitung war der Neuzugang Marcel Hartel. Der Kölner überzeugte mit schnellem, zielstrebigem Spiel. Er könnte sogar ein Kandidat für die Startelf im ersten Saisonspiel werden. Nimmt man Grischa Prömel vom Karlsruher SC dazu, hat sich Union im Mittelfeld mit jungen, technisch starken Spielern verstärkt. Insgesamt ist die Köpenicker Offensive deutlich variabler geworden.

Der Sturm hängt von Polter ab

Auch im Angriff entwickelte sich in der Vorbereitung ein enges Rennen um die Stammplätze. Philipp Hosiner profitierte vor allem von der schnellen, direkten Spielweise der Eisernen. Am teuersten Unioner wird er aber wohl erst einmal nicht vorbeikommen. Sebastian Polter scheint gesetzt, doch in der Vorbereitung fehlte dem Mittelstürmer ein wenig die Spritzigkeit. Der 26-Jährige muss seine Form finden, nur mit einem fitten und vor allem torgefährlichen Polter im Sturm hat Union eine Chance im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Der Trainer kommt an

Jens Keller nutzte seine neu gewonnene personelle Auswahl für taktische Experimente im Trainingslager. "Wir haben an unserer Spielidee gearbeitet und die neuen Spieler gut integriert", sagt der Trainer. Dreierkette oder Viererkette, die Eisernen sind taktisch flexibel. Die Vorbereitungsspiele haben gezeigt: Der Mannschaft wird ein System an die Hand gegeben, mit sie auch tiefstehende Gegner bezwingen kann. Pressing, schnelles Umschaltspiel und Angriffe über die Flügel, das zeichnet Union unter Jens Keller aus. Dessen ruhige nüchterne Art kommt bei der Mannschaft an. Nun müssen Team und Trainer noch zeigen, dass sie ihre Lektionen aus der vergangenen Spielzeit gelernt haben. "Vielleicht war die Mannschaft letzte Saison überfordert, nach der Tabellenführung entstand so ein Fokus, wie ihn Union - glaube ich - noch nie hatte", sagt Keller. Nach der Tabellenführung am 25. Spieltag verspielten die Eisernen den Aufstieg. Für den Coach eine wichtige Erfahrung, die nun helfen soll.

Das Saisonziel ist klar

Nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison gibt es für Jens Keller nur ein Ziel, auch wenn er es nicht offen ausspricht: "Wir wollen uns verbessern und tun alles dafür. Dann kann man sich ausrechnen, wo wir am Ende der Saison hinwollen." Es soll in die Bundesliga gehen, die Weichen sind mit dem geplanten Ausbau des Stadions ab 2019 gestellt. Der Kader ist mehr als solide verstärkt worden. Die Folge: Immerhin zehn von 18 Zweitligatrainern sehen den 1. FC Union als einen der Aufstiegsfavoriten. "Klar, wenn man letzte Saison Vierter geworden ist, wenig Stammspieler abgegeben und sich noch verstärkt hat, dann gehört man für viele zu dem Kreis", sagt Keller. "Das ist aber eine Erwartung, die wir auch an uns selbst haben." Doch die letzten Schritte auf dem Weg nach oben sind die schwersten. Die Köpenicker müssen in fast allen Spielen mit der Favoritenrolle umgehen. Es braucht schon eine optimale Saison, um am Ende wirklich unter die ersten drei zu kommen.