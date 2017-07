Rudi Molleker im Hauptfeld der German Open - 16-jähriges Tennis-Talent aus Berlin sorgt für Furore

23.07.17 | 19:20

Das 16-jährige Tennis-Talent Rudolf Molleker vom LTTC Rot-Weiß Berlin hat zum ersten Mal das Hauptfeld auf der Profi-Tour des Weltverbands ATP erreicht.

Molleker steht als achter deutscher Spieler im Hauptfeld der German Open am Hamburger Rothenbaum, nachdem er in der Qualifikation den Norweger Casper Ruud (2:6, 6:4, 6:4) und den Hamburg-Sieger von 2014 Leonardo Mayer aus Argentinien (7:6, 3:6, 6:3) besiegte. Nach einer starken kämpferischen Vorstellung erreichte Molleker als einer der jüngsten Spieler überhaupt die Hauptrunde eines ATP-Turniers. Nur der Amerikaner Ryan Harrison (2008 in Houston) und der Franzose Richard Gasquet (2003 in Monte Carlo) waren in diesem Jahrtausend bei ihren ersten Profi-Aufschlägen jünger.

In der ersten Runde trifft Molleker nun auf den 21-jährigen Russen Karen Khachanow, der zurzeit die Nummer 33 der Welt ist.



Top 10 in der Jugendweltrangliste

Molleker, der mit seiner Familie in Oranienburg (Oberhavel) lebt, hatte vor seinem Auftritt an der Elbe noch nie bei einem ATP-Turnier aufgeschlagen. Die aktuelle Nummer 926 der Welt war bislang vornehmlich auf der ITF-Jugendtour unterwegs. Dort schaffte es der 16-Jährige im Juni erstmals in die Top 10, nachdem er hintereinander Turniere in Offenbach und auf seiner Heimanlage in Berlin gewann. Auch bei den Grand Slams spielte Molleker bislang noch bei den Junioren. In Wimbledon scheiterte er erst vor zwei Wochen bereits in der zweiten Runde.

Nächstes Toptalent nach Alexander Zverev