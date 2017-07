Torsten Mattuschka in der Fritz-"Taxizentrale" - "McDonalds, Döner, Subway - kann ruhig mal rein in den Schlund"

02.07.17 | 09:26 Uhr

Weint er oder nicht? Union-Urgestein Torsten Mattuschka gibt am 2. September seinen Abschied - natürlich in der Alten Försterei. "Ich freue mich auf den megageilen Tag", sagt er der Fritz-"Taxizentrale Ulrich Krause". Dort redet "Tusche" offen über seine 10-Kilo-Diät, Partys, die "bekloppten" Fans von Union. Und seine heimliche Leidenschaft nach Spielen.

Torsten Mattuschka hat schon immer Klartext geredet und vielleicht ist er genau deshalb auch in seinen neun Jahren bei Union Berlin zum wohl größten Kult-Kicker der Köpenicker geworden. Der 36-Jährige spricht im Fritz-Podcast "Taxizentrale Ulrich Krause" ziemlich offen über seinen Weg zum Fußball (Ede Geyer: "Du bist zu fett"), Partys ("Gern Gas gegeben") und seine Leidenschaft zu Fastfood ("Ruhig mal rein in den Schlund"). Und sein Abschiedsspiel am 2. September in der Alten Försterei. Hier sind ein paar Auszüge aus dem über einstündigen Gespräch mit den Fritz-Moderatoren Max Ulrich und David Krause, wofür sie mit dem Taxi (einem waschechten Trabi) Halt in der Alten Försterei und bei der VSG Altglienicke gemacht haben.



Den vollständigen Podcast gibt es hier: auf fritz.de, in der rbb Mediathek, bei iTunes

... über Partys und Alkohol

"Ich war immer der Typ, der gern Gas gegeben hat. Vielleicht auch zu oft, aber ich habe mir immer gesagt: Komm, ich habe nur ein Leben." In jeder Mannschaft gebe es einen harten Kern. "Das ist auch wichtig. Deswegen habe ich mich immer darum gekümmert, dass es regelmäßig Mannschaftsabende gibt, um den Zusammenhalt zu stärken." Dieses "Schickimicki" in VIP-Bereichen sei aber nicht sein Ding: "Ich gehe lieber 'mal in eine urige Kneipe, esse meine Senfpeitsche, trinke 'nen halben Liter Bier, vielleicht einen Schnaps, bin mit meinen Jungs zusammen, Karten kloppen..."

... den Weg zu Energie Cottbus

Mit 21 Jahren hat Mattuschka noch in der 7. Liga gespielt und wog 97 Kilo. "Ich hatte ne Glatze, Piercing. Dann gab es ein Freundschaftsspiel, ein Riesenspiel von mir. Dann kam Ede Geyer (damals Trainer von Energie Cottbus). Der war für mich Gott. 'Na sage mal Torsten, du kannst mit Fußballspielen auch Geld verdienen. Du musst aber abnehmen, du fette Sau.' Das habe ich mir zu Herzen genommen, meine Lehre noch zu Ende gemacht. Dann hat Ede zu mir gesagt: 'Wenn du vier Wochen später 82 Kilo hast, dann kannste auch mit ins Trainingslager kommen.' Da habe ich in vier Wochen zehn Kilo abgenommen." Andere Trainer hätten wohl gesagt: "Was will denn der Bauer hier? Der ist wohl mit dem Traktor vom Spargelstechen gekommen." Eine derartige Karriere könne man sich heutzutage nicht mehr vorstellen.

... die Zeit mit den Fans bei Union Berlin

"Das ist hier vom Feeling her überragend. Du gehst zur Mittellinie, dann brüllen die, geben Vollgas. Das ist hier sehr, sehr speziell. Die Fans sind positiv bekloppt. Von der ersten bis zur letzten Sekunde geben die Gas, egal wie das Spiel läuft - solange die Fans mitkriegen, dass die Mannschaft alles raus haut. ... Die geben Vollflamme ... Ich habe mir immer gesagt: Komm Junge, du kannst mit einem guten Spiel zigtausende Menschen eine Woche lang so glücklich machen."

... den Wechsel zu Altglienicke

2016 ging es von Energie Cottbus zur VSG Altglienicke, wo er auch Trainer der A-Jugend ist. "Wir sind gerade aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen - trotz des Kunstrasens. Jetzt müssen wir in den Jahn-Sportpark ziehen. Ich wusste, worauf ich mich hier einlasse. Bei Union war es damals auch anders, als es jetzt ist ... Der Verein ist sehr klein, der muss wachsen, auch das Drumherum. Die Bedingungen hier sind nicht optimal, eher suboptimal - dafür haben wir trotzdem das Maximum herausgeholt." In der Regionalliga geht es u.a. auch gegen Energie Cottbus: "Das ist schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Ich habe da mit dem Abstieg aus der 3. Liga auch meinen bittersten Moment erlebt."

... über Essen

"Ich war, was das Essen betrifft, nicht immer der Vorzeige-Profi. Vielleicht hat es deswegen auch nur für die 2. Bundesliga gereicht. Aber damit kann ich umgehen, dafür bin ich aber auch zu sehr Genussmensch. Sowas geht immer mal: McDonalds, Döner oder 'nen Subway - das kann ruhig einfach mal rein in den Schlund." Er habe "nen Kessel dran, einen One-Pack." Nach guten Union-Spielen sei er immer mal wieder direkt in den Drive-in gefahren und habe sich dort Burger geholt: "Weil ich keinen Bock mehr auf Nudeln hatte."

... sein Abschiedsspiel am 2. September

"Das mache ich mit Karim Benyamina. Ich hoffe, dass das Ding (die Alte Försterei) dann nochmal voll ist. Ich wurde oft gefragt, ob ich dann weine. Ich kann nicht 'Ja' und nicht 'Nein' sagen. Ich kann noch nicht sagen, wie mich das alles mitnimmt. Ich freue mich, hier mit ehemaligen Kumpels einzulaufen, mit denen man hier geile Jahre hatte. Das wird ein megageiler Tag für uns. Karim und ich wollen uns einfach von den geilen Fans verabschieden, weil wir das nie so richtig konnten. Und wenn ich heule: Dann ist das so."

Zur Person Torsten Mattuschka wurde am 4. Okotber 1980 in Cottbus geboren. Er absolvierte über 400 Spiele für Union Berlin (281), Energie Cottbus (146) und die VSG Altglienicke, davon die meisten in der 2. Bundesliga (171). Von 2002 bis 2005 und von 2014 bis 2016 spielte er für Energie, von 2005 bis 2014 hielt er seine Knochen für Union hin. Seit 2016 kickt er für Altglienicke - ab der kommenden Saison in der Regionalliga.