Tony Martin hat den Sieg im Auftakt-Zeitfahren der 104. Tour de France verpasst. Die 14 Kilometer lange Strecke durch Düsseldorf beendete der gebürtige Cottbuser auf Rang vier. Den Tageserfolg und das erste Gelbe Trikot holte sich am Samstag auf regennasser Straße der Waliser Geraint Thomas nach 16:04 Minuten und war damit acht Sekunden schneller als Martin.



"Die Enttäuschung ist unendlich groß. Ich hatte die klare Zielstellung zu gewinnen. Es ist sehr schade für mich, ich habe gesagt, dass es eine einmalige Chance ist, in Deutschland in Gelb zu fahren", sagte ein sichtlich frustrierter Tony Martin im Ziel. Thomas lag nach 14 Kilometern am Rhein fünf Sekunden vor dem Schweizer Stefan Küng (BMC). Titelverteidiger Christopher Froome (Großbritannien) belegte beim Sieg seines Teamkollegen Thomas Platz sechs (+0:12 Sekunden).



Für den spanischen Mitfavoriten Alessandro Valverde und wichtigen Helfer von Nairo Quintana (beide Movistar) ist die Tour dagegen bereits nach einem schweren Sturz beendet. Er krachte in die Absperrgitter und wurde ins Krankenhaus gebracht.