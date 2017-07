Audio: Antenne Brandenburg | 25.07.2017 | Stefan Frase interviewt Andreas Haase

Traber-Derby in Berlin-Mariendorf - Hengste und Wallache mit Aussicht auf Preisgelder

25.07.17 | 19:31

900 Starter-Paare an insgesamt acht Renntagen: Am Freitag startet die Rennwoche zum 122. Deutschen Traber-Derby in Berlin-Mariendorf. Insgesamt wird ein Preisgeld von mehr als einer Million Euro ausgeschüttet. Am höchsten dotiert ist mit 251.000 Euro das offene Derby für Hengste und Wallache. Andreas Haase, Geschäftsführer des veranstaltenden Berliner Trabrennvereins (BTV), betonte am Dienstag, dass die Rennen "nicht nur im deutschen, sondern auch im internationalen Trabrennsport einen herausragenden Stellenwert besitzen". Berlin werde in den kommenden Tagen "Hauptstadt des europäischen Sulkysports".

Logistische Herausforderung der Pferde-Unterbringung

"Langsam wird es Zeit, dass es losgeht", so Haase im rbb. "Nicht nur die Pferde scharren in den Boxen mit den Hufen." Die Vorbereitungen liefen im Grunde seit einem Jahr. Logistisch sei das Rennen für die Trabrennbahn durchaus eine Herausforderung, so Haase weiter. "Wir haben nicht mehr so viele Boxen wie vor 25 Jahren, als wir 770 Pferde unterbringen konnten." Bei den nun 330 Boxen sei es eine Meisterleistung, alle Pferde unterzubringen und die Boxen immer sauber zu halten.

Höhepunkte am kommenden Samstag und Sonntag