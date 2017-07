Nach dem vierten Tabellenplatz geht der 1. FC Union Berlin als Aufstiegskandidat in die neue Zweitligasaison. Gleich am ersten Spieltag könnten die Köpenicker in Ingolstadt ein Zeichen setzen. Spannend ist die Frage, wer beim Spiel am Samstag im Tor steht. Von Jakob Rüger

Der 23-jährige Däne hat sich seinen Stammplatz im Kasten damit zurück erkämpft. Schon in der vergangenen Saison entschied sich Keller zu Saisonbeginn für Busk. Nach einer Oberschenkelverletzung im Februar verlor er seinen Platz an Daniel Mesenhöler, der nun ins zweite Glied rückt. Restlos überzeugt haben beide Torhüter in der vergangenen Saison aber nicht.

Es war die wohl spannendste Frage in den vergangenen Tagen beim 1. FC Union: Wer darf zum Saisonstart das Tor hüten? Trainer Jens Keller hatte die Qual der Wahl, nun hat er sich entschieden: "Wir haben uns für Jakob Busk entschieden, es war ein ganz enges Rennen. Nuancen haben es entschieden, wir hatten bei Busk am Ende im Trainerteam einfach das bessere Gefühl."

Zehn Spieler haben die Köpenicker verlassen, darunter befindet sich jedoch kein Leistungsträger. Im Gegenzug gab es sieben Neuzugänge. Die Offensivkräfte Akaki Gogia und Marcel Hartel sowie der Innenverteidiger Marc Torrejon könnten es direkt in die Startelf schaffen. "Wir haben viele Facetten dazu bekommen. Ich glaube, wir haben die Mannschaft charakterlich und fußballerisch gut aufgestellt", sagt Jens Keller über seine Neuzugänge. Der Trainer hofft noch auf den Einsatz der zuletzt angeschlagenen Stephan Fürstner und Kristian Pedersen. Es sieht danach aus, dass Keller in Ingolstadt aus dem Vollen schöpfen kann.

Erfahrung lässt sich nur schwer einkaufen. Deshalb ist der Trainer der Eisernen mit etwas Abstand froh über den Verlauf der vergangenen Saison. "Vielleicht waren wir in der Phase nach der Tabellenführung überfordert. Plötzlich lag der Fokus auf dem Team, wie es hier bei Union wahrscheinlich noch nie war", so Keller. Jetzt habe die Mannschaft das erlebt, und wisse, was auf sie zukomme. Keller hofft, dass alle im Team die richtigen Lehren aus der schwachen Phase am Ende der Saison gezogen haben. Nach der Tabellenführung konnte Union nur noch drei der letzten neun Spiele gewinnen. Zu wenig um auf einem der Aufstiegsplätze zu landen.

Am Ende wurde Union Tabellenvierter. Nun will sich das Team "noch mal verbessern" kündigt Keller an. Das bedeutet, die Eisernen wollen mindestens Platz drei und damit die Relegation für die Bundesliga erreichen. Ein hohes Ziel, das auch mit Druck verbunden ist. "Druck ist in jedem Spiel da, damit muss ein Spieler umgehen. Dafür sind wir Profis", meint Keller. Immerhin, in einer Umfrage unter den Zweitligatrainer nannten zehn von 18 Übungsleitern den 1. FC Union als Aufstiegsanwärter. "Das ist doch schön, da sieht man wieviel Respekt die Gegner haben und was wir uns letzte Saison erarbeitet haben", reagiert Keller auf die Umfrage. Doch all das bringt herzlich wenig. Die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz – für Union am Samstag auf dem Rasen des Ingolstädter Stadions.