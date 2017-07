Der 1. FC Union Berlin unternimmt einen neuen Versuch für eine erfolgreiche Generalprobe auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem unwetterbedingten Abbruch des Testspiels gegen die Queens Park Rangers am Samstag (beim Stand von 0:0 / 13.) soll die Partie gegen den englischen Zweitligisten nun am Montagabend (18.00 Uhr) nachgeholt werden. Das teilten die Köpenicker am Sonntag mit.



Die Profis des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin hatten am Samstag Verständnis für das frühe Ende gezeigt. Regen, Blitz und Donner ließen bereits nach 13 Minuten eine Fortsetzung der Partie nicht mehr zu. "Es hätte sportlich keinen Wert gehabt. Man konnte keinen flachen Ball mehr spielen", sagte Kapitän Felix Kroos, "der Abbruch war die einzige richtige Entscheidung. Es tut uns nur leid für die Leute, die gekommen sind." Die Spieler beider Teams hatten sich nach dem Abbruch mit mehreren Rutscheinlagen von den rund 12.000 Besuchern verabschiedet.