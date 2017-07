Hausding und Kurjo springen knapp an Bronze vorbei

Schwimm-WM in Budapest

Die Berliner Patrick Hausding und Maria Kurjo sind bei den Weltmeisterschaften der Wasserspringer in Budapest Vierte im Teamwettbewerb geworden. Nach Bronze mit Sascha Klein vom Zehn-Meter-Turm verpasste Hausding damit eine weitere Medaille nur knapp.

"Klar war mehr drin. Es ist immer mehr drin", meinte Hausding. "Es ist ein guter vierter Platz fürs Team. Eine Medaille war nicht eingeplant." Seine Bilanz: "Super Ergebnis." Im Teamwettbewerb, der erst zum zweiten Mal bei einer WM ausgetragen wurde, springen eine Frau und ein Mann, jedes Teammitglied muss mindestens einmal vom Zehn-Meter-Turm und vom Drei-Meter-Brett ran. Insgesamt hat jedes Team sechs Sprünge. Am Mittwoch will sich Hausding im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett für das nächste Finale qualifizieren. Bei Olympia in Rio de Janeiro hatte er vom Dreier Bronze gewonnen.

Das Finale vom Zehn-Meter-Turm findet bei den Frauen ohne deutsche Beteiligung statt: Kurjo und Christina Wassen, ebenfalls aus Berlin, schieden im Halbfinale als 13. und 14. aus.