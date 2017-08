Auch der frischgebackene 200-m-Weltmeister Ramil Guliyev wird beim 76. ISTAF der Leichtathleten im Berliner Olympiastadion an den Start gehen. Bei der WM in London triumphierte er über die halbe Stadionrunde und trat damit in die Fußstapfen von Usain Bolt.

Der in Aserbaidschan geborene Sprinter startet seit dem Jahr 2013 für die Türkei. Er ist der erste männliche Leichtathletik-Weltmeister des Landes.