Alba Berlin verpflichtet Stefan Peno aus Barcelona - Ein Barca-Talent kommt an die Spree

22.08.17 | 13:10 Uhr

Alba Berlin schnappt sich eines der größten Talente Europas auf der Spielmacherposition. Der 20-jährige Serbe Stefan Peno kommt vom FC Barcelona und unterschreibt für drei Jahre - vorerst, denn einen Haken hat die Sache.



Spielmacher vom FC Barcelona sind spielerisch eine Augenweide - das gilt im Fußball, im Handball und eben auch im Basketball. Und so darf man es durchaus als Ausrufezeichen werten, dass Alba Berlin sich auf dem Transfermarkt einen ebensolchen sichern konnte: Stefan Peno.



Der Spieler selbst gibt sich bescheiden und lobt seinen neuen Arbeitgeber: "Wenn einer der traditionsreichsten Clubs in Europa und eine Trainerlegende wie Aito dich in ihrem Team haben wollen, fällt die Entscheidung nicht schwer. Ich weiß um die hohen Erwartungen an Spieler bei Alba Berlin und werde mein Bestes geben, um diesen Ansprüchen mit meinem Team gerecht zu werden."

Klar, Stefan Peno ist erst 20 Jahre alt und war ein gutes Stück davon entfernt bei Barca in der Starting Five zu landen, aber der Serbe mit guyanischen Wurzeln gilt als eines der größten Talente in Europa auf der Position des Spielmachers. In der vergangenen Saison schaffte er bereits den Sprung aus der Jugend und kam er in der Liga und in der Europa League zu Spielzeit in Barcas Starensemble.

Peno bleibt für drei Jahre - vielleicht

Der serbische Jugendnationalspieler ist wohl auch bei Alba nicht direkt für die Starting Five eingeplant, aber als Alternative zu Peyton Siva. Vielleicht wäre es Alba auch ganz recht, wenn er sich nicht direkt im ersten Jahr zum Stammspieler entwickelt, denn der Drei-Jahresvertrag von Peno hat einen Haken für die Berliner: Nach dem ersten Vertragsjahr, also im kommenden Sommer, soll der FC Barcelona die Möglichkeit haben, ihn zurück nach Katalonien zu holen. Das Risiko musste Alba eingehen, um den talentierten Spieler zu bekommen.



Alba-Sportdirektor Himar Ojeda erwartet einiges vom jungen Neuzugang: "Er verfügt über ein gutes Ballhandling und er mag es, zu passen und seine Mitspieler in Szene zu setzen. Dazu bringt er für einen Point Guard eine sehr gute Körpergröße mit. In seinem jungen Alter verfügt er natürlich auch noch über viel Entwicklungspotenzial, was gut zu unserer Philosophie passt."

Die neue Saison kann kommen

Peno ist schon der dritte Spieler, den die Berliner aus der spanischen Liga holen, nach Luke Sikma (aus Valencia) und Marius Grigonis (aus Teneriffa). Auch der neue Trainer Aito Garcia Reneses kommt von der iberischen Halbinsel. Mit der Verpflichtung von Peno sind die Kaderplanungen von Alba Berlin wohl erst einmal abgeschlossen. Ojeda dazu: "Ob oder wie wir den zwölften Platz im Kader besetzen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen."



Seit zwei Wochen trainieren die Albatrosse bereits wieder. Peno hat schon die gesamte Zeit am Training teilgenommen, doch die Vertragsverhandlungen zogen sich in die Länge. Ende September beginnt die Saison in der Basketball Bundesliga.