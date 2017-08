Video: rbb UM6 | 21.08.2017 | Jonas Schützeberg

Trainerlehrgang für Geflüchtete beim LSB - 40 neue Trainer für Berlin

21.08.17 | 14:09 Uhr

Der Berliner Landessportbund bildet derzeit rund 40 Geflüchte zu Breitensport-Trainern aus. Dabei müssen die Teilnehmer nicht nur in der Turnhalle ackern und schwitzen, sondern auch die Schulbank drücken.



Narges Tevakuli sitzt an ihrem Tisch in der Gerhard-Schlegel-Sportschule in Berlin-Tempelhof und schaut auf das Lehr-Skelett In der Mitte des Klassenraums. "Ist das bei Männern und Frauen gleich?" fragt die junge Afghanin den Lehrer. Es geht um die Knochenanzahl im menschlichen Körper. "Ja", antwortet der Lehrer. Narges ist vor zehn Monaten nach Deutschland gekommen, über Norwegen. "In Norwegen hat uns die Regierung gesagt, wir müssten nochmal zurück nach Afghanistan, da ist es aber nicht sicher, deswegen war dann unser Ziel, hierher zu kommen", erzählt die 16-Jährige. Jetzt ist sie in Berlin und will beim Trainerlehrgang des Landessportbundes ihre C-Lizenz erwerben, um Trainerin zu werden. Ihre Sportarten: Badminton und Klettern. Besonders Mädchen würde sie gern für Sport begeistern, denn das ist in ihrer Heimat unvorstellbar.



Narges im Klassenzimmer.

Pauken bis September

Nicht alles funktioniert sofort auf Anhieb. "Manchmal muss ich mehr mit Bildern oder mit Händen und Füßen arbeiten, als mit den echten Fachbegriffen", sagt Jens Maischner, einer der Lehrer. Aber die rund 40 Geflüchteten sind engagiert, schließlich wollen sie Anfang September ihre C-Trainer Lizenz erwerben und sich so eine Jobperspektive in Deutschland erarbeiten. Bis dahin gilt es, die Schulbank zu drücken und in der Turnhalle zu schwitzen - mit Medizinbällen, am Schwebebalken oder mit Ball am Fuß. Die Ausbildung ist eine Initiative des Landessportbund-Projekts "SPORTBUNT - Vereine leben Vielfalt" und wird vom Berliner Senat finanziert. Zunächst absolvieren die Teilnehmer eine sportartübergreifende Ausbildung für den Breitensportbereich, im Anschluss können sie sich auf spezielle Sportarten festlegen.

Training mit Medizinbällen.

Neue Chancen und neue Erfahrungen

Die Ausbildung bietet vielen der Teilnehmer nicht nur die Chance, in Deutschland besser Fuß zu fassen, sondern macht sie auch mit dem hiesigen Organisationswesen im Sport vertraut. "Wenn man hier rumfragt, haben viele noch nie etwas von einem Sportverein gehört", sagt Projektleiterin Sabrina Hampe. Jetzt hospitieren die Teilnehmer für insgesamt 20 Trainingseinheiten in Sportvereinen und könnten nach ihrer Ausbildung genau dort Arbeit finden. Nebenbei verbessern die Trainer in der Ausbildung auch ihre Sprachkenntnisse. Sie kommen unter anderem aus Afghanistan, Eritrea oder Syrien, und einige von ihnen sind noch nicht lange in Deutschland. Damit es aber auch bei denjenigen, die noch nicht so lange Deutsch lernen nicht an der Sprache scheitert, finden die Theoriekurse mit Dolmetschern statt - die kommen aber nur im Notfall zur Hilfe. Meist klappt alles auf Deutsch, so wie bei Narges und ihrer Nachfrage zum menschlichen Skelett. Und wenn das nicht klappt, haben die Lehrer ja immer noch ihre Hände und Füße um sich verständlich zu machen.