Das Spiel im Vogtland beginnt zäh im Auerbacher VfB-Stadion. Nach Standardsituationen wie Ecken und Freistößen haben beide Teams ein paar Chancen, wobei Auerbach mit dem Pfostentreffer von Stürmer Marc-Philipp Zimmermann die beste besitzt. Cottbus wird aber stetig besser, taucht immer wieder vor dem Tor der Heimmannschaft auf. In der 28. Spielminute wird Andrej Startsev im Strafraum der Vogtländer leicht gefoult, fällt sofort und holt so einen Elfmeter für Energie hrraus. Fabio Viteritti lässt sich nicht lange bitten und verwandelt zum 1:0; zur verdienten Führung für den FC Energie Cottbus.

Vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte und nur ein Gegentor bei 16 eigenen Treffern. Energie macht Ernst in der Regionalliga Nordost und bleibt Tabellenführer. Um nichts anders geht es ja auch bei den Lausitzern in dieser Saison. Unterstützt von circa 200 Gästefans kann Energie die gute Form bestätigen und erneut zeigen, dass die Tabellenführung in die Stadt mit dem Krebs im Wappen gehört.

Auerbach verdaut die harte Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Stefan Prager schnell und versucht den Ausgleich zu erzwingen, Cottbus verfällt in eine kurze unkonzentrierte Phase. Björn Ziegenbein beendet diese aber schnell mit dem 2:0 für die Gäste, mit seinem ersten Saisontreffer leitet er die starke Schlussphase der Lausitzer in der ersten Halbzeit ein. In der Nachspielzeit erhöht Streli Mamba sogar zum 3:0-Pausenstand.

Die zweite Hälfte beginnt, wie die erste aufgehört hat. Energie drückt Auerbach in die eigene Hälfte, belohnt sich aber zunächst nicht mit einem vierten Treffer. Der VfB hält weiter mutig dagegen, übertreibt es aber in den Zweikämpfen. Die Partie wird ruppiger. Dadurch verliert Auerbach in der 62. Minute Mittelfeldspieler Marcel Schlosser nach wiederholtem Foulspiel und kämpft fortan in Unterzahl gegen die drohende Niederlage an.